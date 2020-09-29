廣編／樂台羽茶潮文青茶啤酒　一解今秋渴

南台灣起家的樂台羽茶，茶香師耗費多時研發並推出「零酒精茶啤酒」搶佔手搖飲市場。樂台羽茶於2020/9/21~10/31，祭出「酒柚朋友」將新鮮現挖葡萄柚與靜岡綠茶調配至黃金比例後，結合海尼根無酒精啤酒所製成。入口前韻微酸，來自天然柚的風味;中韻夾雜著海尼根啤酒淡淡香氣，尾韻則以靜岡綠茶為基底散發出茶的清香，創造口中不同層次的獨特風味。無酒精茶啤酒系列讓上班族可隨時享受啤酒的冰涼暢快，深受想喝酒卻不能喝的上班族喜愛。因其不含一絲酒精，使人能安全駕駛、不影響工作效率，一解今秋螫伏在靈魂深處追求暢飲的渴望。

「樂台羽茶」主打每一杯都是現點現泡的現沖茶，今年四月創新推出以純米釀製成的無酒精飲品「米糀甘茶系列」於IG蔚為風潮，深受文青系年輕族群擁戴。天然發酵米麴的甜味可完全取代糖，不只熱量超低，營養價值還更高，號稱「用喝的膠原蛋白」，推出「米香米糀」以濃厚的穀麥米香著稱，「貴妃米糀」以濃厚甘純的荔枝香擄獲人心、「玫瑰米糀」以粉色漸層激發少女心、「希旺米糀」以鳳梨微果粒的酸甜清爽除去夏熱，四種茶單品各有驚豔之取，適合注重健康、愛美又愛喝茶飲的質感文青們品嚐。「樂台羽茶」為南部起家的手搖飲品牌，第一間北部展店的新竹光復店，於今年九月隆重開幕，以質感台裝潢風格將台灣現沖手茶飲融入多元且創新元素，預計未來三年內將再展十家加盟店，期望在台灣茶飲界吹起一波飲品美學風潮。







