廣編／舒潔引進韓國熱銷No.1　自製台式韓劇Kuso神劇

後疫情時代民眾防疫意識升級，在強化個人清潔衛生同時，也進一步關注居家清潔抗菌工作。所謂『工欲善其事、必先利其器』，辛苦打掃家務同時，千萬別讓未徹底清潔殺菌、易藏汙垢的傳統抹布成為孳生病菌與異味的亂源！

根據調查顯示，一般家戶中最常見的細菌溫床是未徹底清潔滅菌的抹布，傳統抹布上常見的細菌高達19種，包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、沙門氏菌、甚至致命的綠膿桿菌等！一條連續使用數日、未徹底清潔殺菌的傳統抹布每平方公分上可積藏數億隻細菌，相當於馬桶周邊所測得細菌數的29倍之多！專家建議家中傳統抹布平均每兩天就必須用消毒水殺菌、並以60度以上高溫蒸煮，才能完成徹底殺菌，但這兩個步驟耗時又費工，對忙碌的上班族或主婦而言猶如天方夜譚。

為提升居家清潔抗菌效率，家庭用紙領導品牌舒潔Viva特別引進在韓國銷售No.1的『拋棄式抹布』，這款在韓國一上市就造成轟動的熱銷品，採用創新高科技強韌紙纖材質、可重複清洗使用不易破，速乾易擰特性可有效減少細菌與異味孳生，產品表面的蜂巢壓紋更提供強效去污清潔力，適用情境包括廚房餐桌、客廳臥室與浴室廁所等，無論是灰塵微粒或重度油汙都可一紙搞定。





為突顯產品在韓國熱銷No.1的特色，舒潔品牌特別創新製播充滿韓劇Fu的網路極短劇『Dear拋棄吧』，以Kuso方式找來超帥歐爸與地方媽媽演出，創造出『金醬賣安捏~擦了很油~』、『金價錫~金胎溝內』、『謀拍咪呀』等讓人捧腹爆笑的韓式台語經典台詞，影片9月中上線不到兩周就直逼2百萬瀏覽人次觀看，引起廣大網友留言回響，有的網友甚至說『好笑到明知是廣告，還是忍不住看了好幾遍！』

全新「舒潔Viva拋棄式抹布」9月下旬已陸續於全聯、家樂福、大潤發、寶雅等通路上架販售。配合新品上市，各通路也陸續推出促銷優惠方案，讓更多忙碌上班族與在意居家清潔抗菌任務的主婦輕鬆加入『拋棄救乾淨』的行動行列。



