廣編／瘦子：對我來說真正的快樂　就是讓別人快樂

有著「行走的賀爾蒙」稱號的瘦子 E.SO，去年前往杳無人煙的菲律賓愛妮島放空，將自己徹底沈澱『關機』冥想，創作出與以往截然不同的專輯《靈魂出竅 OUTTA BODY》引發高度熱議，他更不諱言透露：「關在島上什麼事也不做，24小時不說話，把自己關機是找回創作靈感的最好方式」褪去身心的失衡，彷彿連靈魂一起重啟淨化，找回創作靈感，喚醒音樂新生。讓瘦子回歸最純粹的自己，當看清生命意義，就能明白快樂本質！瘦子 E.SO更帥氣表示：「對我來說真正的快樂，不是金錢，而是讓別人快樂！」

揭秘瘦子放空日常 星光瓶修復疲憊的身心 首度拍攝重啟星光三部曲 認識真正的 E.SO

歐舒丹人氣前導精華「光萃肌活露」推出短短兩年已創下每分鐘銷售1瓶的超口碑明星商品，每瓶擁有3,000顆以上光微導晶球，包覆珍貴蠟菊精華油的光微導晶球漂浮在水感精華中，宛如普羅旺斯繁星點點，更因其蘊含不凋花蠟菊的活性，結合可穩定膚況的馬鬱蘭精萃和植物性肉毒桿菌千日菊精萃，雙重質地、三效加乘的強大保養力下，被廣大保養迷暱稱為最能重啟淨化、穩定膚況的「#星光瓶」！





瘦子 E.SO為保養品牌歐舒丹「星光瓶」首度拍攝重啟星光三部曲影片，揭露大家從未見過，有別以往在舞臺上的帥氣模樣，將自己徹底放空關機，找回失去的平衡，繞了一圈回到原點才發現自己的本質最純淨，就如同歐舒丹星光瓶為肌膚重啟開機，找回膚況的平衡，如此純粹自然的瘦子在此三部曲中赤裸展現！也同步完美演繹了星光瓶運用其強大淨化力，為肌膚導入能量，完美喚醒最健康膚況，瘦子藉由音樂創作使心態轉換，如同星光瓶瞬間修復保養，每天為肌膚重新開機，隨時保持最佳平衡狀態，面對隔日工作也毫不畏懼，重啟自我，導入全新生命能量，用音樂喚醒新生，更在影片中自白舞台的心路歷程，讓大眾重新認識真正的瘦子，走出他人期待，找到自己的FLOW，享受舞台每個亮眼時刻！





瘦子 E.SO獨家告白 回歸最自在的自己





靠自潛、冥想調整心情，學會跟自己相處





當面臨生活中排山倒海的壓力，瘦子就給出了最直接的答案，「將自己放空去戶外吧，我會冥想，其實跟自潛概念差不多，調慢你的日常，適時讓自己處於有點ㄎㄧㄤ掉的狀態，一整天24小時，沒有NETFLIX沒有手機看，關機再重新開機，迷惘的答案、創作靈感就會浮現。





看清楚生命的意義，就不容易陷入低潮





當你想清楚想透了自己到底活著來幹嘛的，人生最終目標為何？然後就會發現其實就沒有什麼事情會讓你不快樂的，當然生命為了賺錢很重要，但如果讓它賦予價值，不是更有意義？我現在就覺得寫歌讓別人有所感受因此有了啟發的話，我會更有收穫而且感到更加快樂！





不必討好全部的人 只要為了百分之一的人努力就夠了





生活每件事情就是讓自己開心，就算別人不喜歡我也不會覺得怎麼樣，因為一定有另一個人會喜歡！就像有些人也是希望講好笑的話有一個人覺得好笑就夠了啊，不就是這樣，幹嘛非要全場大笑？





重啟星光三部曲 抽獎抽起來！





9月21日-23日，連續三天每晚7點歐舒丹IG官方帳號@loccitanetw準時上線，公開瘦子的重啟星光三部曲影片《淨化篇》、《重啟篇》及《發光篇》。





目前已公開的《淨化篇》，更有許多網友紛紛留言表示『有瘦子必買』、『看到瘦子我心靈都淨化了』、『我被瘦子淨化了』、『買！有瘦子就買』、『瘦子這麼帥還不買爆！』

品牌更舉辦抽獎活動，9/21-10/7只要將影片分享至限時動態，並追蹤歐舒丹IG官方帳號，即可參加抽獎，有機會抽到 #星光瓶 30ml正貨(價值 NT$2,400)，每人不限分享次數，多分享抽中機會更高!



