廣編／白蘭氏養蔘飲　攜手時尚台茶沙龍永心鳳茶

保健飲品領導品牌白蘭氏，近年來積極展開跨界合作，提升消費者心佔率。白蘭氏養蔘飲，更於2020上半年積極透過異業結盟創造嶄新風貌，提供消費者更多元飲用情境，吸引年輕族群對保健精華飲品的目光，成功引發關注、佳評如潮。白蘭氏養蔘飲更宣布將於9號攜手時髦台茶沙龍「永心鳳茶」，以台灣精選茶品結合白蘭氏養蔘飲，推出六款限定養蔘風味茶飲。於夏末秋初的換季時刻，以台灣在地好茶，結合人蔘、麥門冬及五味子萃取物精華，一補、一潤、一固，三管齊下，時髦補元氣，從裡到外補氣又固力，營造優雅時尚的飲茶新「蔘」活體驗！

白蘭氏養蔘飲攜手時尚台茶沙龍「永心鳳茶」打造六款品茗新時尚養蔘茶飲

繼今年四月白蘭氏養蔘飲首度與手搖飲品牌「萬波」合作，以兩款養蔘茶飲，引爆討論話題後，此次更瞄準飲茶領域，攜手以復古承新翻轉台菜風格的餐飲品牌「永心鳳茶」，推出六款人氣養蔘風味茶飲，讓保健飲品不再只是日常必需品，更可以是展現生活儀式感的健康時尚新滋味。





六款商品以「冷泡茶」、「冰飲」、「熱飲茶」三種系列提供消費者多樣化選擇。夏季廣受好評的冷泡茶為首，永心鳳茶祭出銷售之王─花蓮蜜香紅茶，搭配白蘭氏養蔘飲，蜜香的回甘融合醇厚的蔘感，讓蜜香紅本身的底蘊有了更多變化的層次感；第二款「阿里山高山紅茶」搭配白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，使阿里山高山紅茶既有的果香表現更加狂放，是喜愛少女系風味品飲者的最佳選擇！同為永心鳳茶人氣王的「鍋煮阿薩姆冰奶茶」搭配養蔘飲，濃厚奶香帶點蔘感，為奶茶控不可錯過的必嘗鮮飲品；「薄香包種山粉圓」搭養蔘飲冰糖燉梨，果茶的清透、酸甜，揉合山粉圓滑溜的顆粒，冰涼口感男女老少都喜歡！入秋時分，兩款養蔘風味熱飲，同樣備受矚目，「招牌鐵觀音熱奶茶」搭養蔘飲，保留濃郁奶香，鐵觀音的茶香與養蔘飲的風味完美交織，入喉之間更顯溫潤；最後一款萬年不敗的「東方美人熱茶」搭配養蔘飲冰糖燉梨，提升果香、帶出尾韻蜜香的多層次，品味細緻，萬中選一。





六款限定茶飲 9月9日永心鳳茶台北微風信義店、新光南西店準時開賣！

六款限定飲品將於9月9日在永心鳳茶台北微風信義店與新光南西店正式販售！詳細品項販售資訊請密切注意永心鳳茶粉絲專頁，將分享更多關於搭餐、養蔘品茗的飲茶知識，透過珍貴人蔘與台灣在地精選好茶，讓養成的氣在身體裡，由內而外散發明亮紅潤的氣色與精神光采。2020年夏末秋初，就用白蘭氏攜手永心鳳茶的期間限定飲品，為自己與周遭的人，帶來一份養蔘養心的貼心，享受健康新蔘活。





