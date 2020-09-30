廣編／老協珍ｘMarimekko最強跨界合作　大玩時尚新創意

超過80年老店老協珍每年聯名商品皆掀起社群超高討論度，今年更是大玩創意聯名，首度與芬蘭設計師品牌Marimekko跨界合作，Marimekko繽紛鮮豔的印花美學，近年來強勢席捲亞洲市場。今年經典老字號老協珍與芬蘭設計師品牌Marimekko顛覆想像的聯名創意靈感，結合東西方的經典時尚引發熱議，引爆2020時尚最新話題，創造獨家亮點！

老協珍、Marimekko東西方國際品牌強勢聯名，攜手創造「絢麗綻放 珍藏禮盒」，更融入唯美巧思詮釋主題，打造「勇敢」、「溫柔」、「美麗」三款禮盒，完美襯托極具生命力及想像力的浪漫結合。老協珍以主打有愛而勇敢的熬雞精、細緻溫潤的燉燕窩以及新品膠原蛋白美顏飲，搭配Marimekko絕美經典印花Unikko罌粟花印花肩背購物袋、雨傘及口金包三種逸品，塑造東西方融合美感禮盒，激盪出國際聯名火花，創意魅力強力渲染全台。

以繽紛色彩與經典印花聞名的Marimekko，有別於一般對於北歐的極簡印象。1951年由Armi Ratia創立，當時芬蘭剛經歷二次世界大戰，創辦人以講求舒適度、實用性出發，號召百名設計師、藝術家，創造各式藝術印花融入生活用品，重新演繹芬蘭紡織工藝，為北歐國度添上歡樂氣息。



其中更以辨識度極高的Unikko罌粟花風靡世界超越50年，繽紛鮮豔色彩，不規則的絢麗綻放，巧妙地將復古與流行美感重新詮釋，繽紛活潑造型探索北歐熱情洋溢，經典時尚美感廣受喜愛，被讚頌為品牌最具代表圖騰之一，背後意義更賦予著創造力、力量、勇氣和堅信象徵。



老協珍官網於10月5日中午11:00準時開賣，更搭配官網週年慶活動，還有限時折扣優惠！三款禮盒極限量100組，超強聯名創意搭配，勢必將引起一波搶購熱潮，除了官網，老協珍門市將同步販售。





2020絢麗綻放 熬雞精勇敢珍藏禮盒 售價$4,280





充滿愛與活力的熬雞精，如罌粟花充沛生命力，綻放成美麗花海





融入Marimekko Unikko罌粟花購物袋，繽紛絕美、時尚環保





內容物：熬雞精30入、Marimekko Unikko罌粟花肩背購物袋







2020絢麗綻放 燉燕窩溫柔珍藏禮盒 售價$5,680





罌粟花堅韌而溫柔姿態，朵朵柔美盛開綻放傘面





雨天，正是燉燕窩盛產季節





搭配Unikko罌粟花雨傘，撐起繽紛美麗好心情





內容物：燉燕窩15入、Marimekko Unikko罌粟花雨傘





2020絢麗綻放 美顏飲美麗珍藏禮盒 售價$2,980





美顏飲滋潤美麗光采，罌粟花絢麗迷人色彩





完美結合，擁抱唯美動人氣息





搭配小巧可愛Unikko罌粟花口金包，簡單點綴美感獨具

內容物：美顏飲35入、Marimekko Unikko罌粟花口金包



