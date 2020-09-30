廣編／直擊賈靜雯金鐘後台保養祕訣

第 55 屆金鐘獎圓滿落幕，上屆視后賈靜雯挑選了一襲深藍色浪漫禮服，即肩俐落短髮，壓軸亮麗登場擔任頒獎人。和瞿友寧導演討論到30年前第一次合作時的夢想是什麼？現在擁有令人稱羨膚況的賈靜雯，憶起當年，還記憶猶新當時青春期的痘痘讓她很困擾，不禁讓人疑問，是什麼讓最美女神能

夠維持近乎完美膚況至今，並將膚況困擾拋諸腦後？全靠「微臻琥珀霜」。

賈靜雯獨家抗老方程式





有三個女兒又時常忙於拍戲的賈靜雯，無論人生階段中的身分如何轉換，賈靜雯唯二不變的除了那張由內而外從肌底發光的童顏外，梳妝台上不可或缺的就是持續使用五年不變心的LUDEYA抗老系列。





賈靜雯說：「日常保養我會薄擦琥珀霜，搭配按摩喚醒肌膚，能有感加強肌膚保水度，讓我整天的妝容特別持久！有幾次連夜拍戲，睡眠不足導致膚況泛紅脫皮，就靠厚敷琥珀霜，來穩定膚況」她還透露到除了琥珀霜之外，還有一個急救法寶-琥珀膠囊，輕感精華油質地，將高濃度精華濃縮其中，小小一顆能從全臉帶到脖子，非常好吸收不黏膩。LUDEYA琥珀膠囊蘊含珍貴白松露、瑪乳拉果油，幫肌膚一次做到水潤修護、提升防禦力、柔白緊緻等多重保養力。





女神凍齡不老的秘訣，就是用簡單高效的保養，幫自己維持肌膚緊緻飽滿，LUDEYA獨家微臻科技，經由高密度一億七千萬支微臻，高效率吸收，使肌膚維持緊實的完美狀態，讓美麗深深有感。





擁抱當下 保持愉悅心情





作為演藝圈裡的凍齡維納斯的她，除了大方分享讓她優雅凍齡的法寶外，保持美好的心情，勇敢面對每個變化也非常重要。

讓LUDEYA陪伴你/妳享受日常保養的儀式感，再忙也要懂得留住年輕肌膚，呵護自己，HOLD住肌膚在最佳狀況。



