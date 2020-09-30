廣編／ 石頭科技2021年全新旗艦機種　掃地機器人登場

史上最強掃地機器人來了！在科技日新月異的時代，現代人生活步調也變得快速及忙碌，為減省家務勞力的時間，智慧家電產品在家庭生活中扮演的角色趨於重要，其中掃地機器人更被稱為「家庭三大神器」，許多人表示：用過就回不去了！

據市調機構調查報告顯示，台灣2019年市佔率第一的掃地機器人為 Roborock 石頭科技所推出的S6機型，而這次推出的S6 MaxV旗艦機種，功能跳級再進化，不只承襲S6系列功能與優點，更開創前所未有的科技創新。以全球首款AI雙鏡頭500萬畫素強勢登場，在物體辨識及障礙物閃避的功能上更提升；在中央處理器上，也使用業界首創的高通八核心CPU，實現強大演算、建圖、規劃、避障、脫困的夢幻功能；在清潔吸力方面，一舉提升25%，同時也是業界最強2500Pa吸力，能將家中縫隙積塵徹底清掃；出門在外，更可以透過即時視訊及語音，查看家中狀況並和寵物趣味互動。石頭科技將S6 MaxV定為2021年旗艦機種，為帶給消費者全新升級體驗，於9/30超前登場，一次滿足消費者在居家清潔上的多種需求！

為呈現S6 MaxV旗艦機種創新與再升級功能，新品上市現場以情境展演方式，在居家環境中，模擬客廳四處即使散落著延長線、線團、鞋子、體重計、底座、風扇、寵物糞便等雜物，但下班回到家中已沒有時間與精力整理環境，這時啟動S6 MaxV掃地機器人開始進行清潔，強大的智慧避障及吸力，成功躲避障礙物完成清潔，並同時辨識及記錄下每樣物件位置，不只看得到、看得懂，更是有策略的智慧掃地機器人。





石頭科技台灣總代理樂視達集團執行長林耀池表示，石頭掃地機器人S6 一直以來都受到台灣消費者的熱烈迴響，銷售業績穩坐業界龍頭，為滿足消費者更便利、省時省事且多元的需求，不斷尋求創新與升級，是石頭科技的信念，為的就是在科技日新月異的時代當中，顛覆消費者的想像，創造出「只有石頭能超越石頭」的科技新革命。





全球首款AI雙鏡頭避障掃地機器人 立體視覺500萬畫素 黑暗中也能靈巧行動





硬核升級高通八核心 2500Pa強力清掃 即時視訊連線 單向聲音傳輸 與寵物趣味互動





1、 創新科技：全球首款AI 500萬畫素雙鏡頭





石頭科技S6 MaxV旗艦機種，將無人機和自動駕駛的先進科技，運用到了掃地機器人避障上。建立在海量圖像基礎上的卷積神經網路AI物體識別技術，可即時快速識別鞋子、底座、體重計等家庭常見障礙物，實現安全避障。500萬畫素雙攝影鏡頭加持。雙攝影鏡頭具有更好的空間感，能有效獲取物體三維資訊、距離資訊，並通過AI智慧演算法選取躲避策略，大大提升避障效果。





2、 智慧升級：高通驍龍 8核心CPU+多樓層地圖編輯及記憶





融入全新 ReactiveAI 的3D演算法，配合高通驍龍8核心CPU強大演算力，建圖、規劃、避障、脫困，樣樣精通！所見即所得，實現安全避障後，識別出的物體還能在手機App上顯示實景照片。S6 MaxV 通過空中下載技術 OTA (Over-the-Air Technology)升級圖像庫，致力於給使用者更多驚喜, 讓它越用越聰明。新增多樓層地圖自動識別,可同時記憶並分別編輯4張地圖。換層清潔時，機器人是自動識別所在樓層，載入相應地圖開始工作。





3、 趣味體驗：寵物互動功能 即時視訊連線、單向聲音傳輸





Roborock App，使用美國Amazon伺服器並通過德國萊茵TUV認證，隱私安全符合美國加州消費者隱私法案（CCPA）以及歐盟通用資料保護法案（GDPR）的要求，給你的隱私更多安全保障（備註：米家App無法啟動S6 MaxV視訊功能），只能傳輸影片，不留檔。單方向錄音傳輸，無法錄音，使用視訊功能時，掃地機會一直發出聲音提醒現場『即時視訊執行中』，需要手機＋硬體按鍵同時啟動，才能開啟視訊功能，不想啟用視訊功能，也可以一開始就不要啟動視訊功能。





4、 功能強化：超大吸力強力清掃+精密濕拖黑科技





吸力一舉提升25%，2500Pa強力拔除縫隙積塵。採用全新的無刷風機馬達，性能強勁，電流和功率大幅提升，優化直線風道使風量更足，輕鬆拔除地板縫隙積塵。297ml抽屜式大水箱，全新恒壓電控技術，精準控制噴水量，拖地過程中讓拖布保持合適的濕度。E11等級HEPA濾網，可水洗並過濾微塵，5200mAh超大電量，續航時間長達180分鐘，單次充飽電可清掃90坪。





5、 石頭科技E4掃地機器人 十月緊接登場

除了S6 MaxV旗艦機種之外，石頭科技更推出了E4智慧掃地機器人，即將在十月中上市，搭載雙陀螺儀導航及雙光學Laser+Led運動追蹤傳感器，準確計算移動方向及位移，可靈活調整機身聰明脫困並深度沿牆清掃，全方位感知精準不漏掃；在清潔力方面，2000Pa澎湃吸力，配合濕拖系統，可調節水量，清掃更得力，且擁有640ml大塵盒，可一周一次清理；全向回充技術，斷電續掃、省電更省心。除此之外，還可使用手機APP自訂操作，查看機器狀態、歷史清掃地圖、設置定時清掃、遇地毯自動增壓清潔等，石頭科技E4掃地機器人，不只智慧、更懂規劃；心中有圖，掃拖更乾淨。





