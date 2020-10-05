廣編／公益大使張鈞甯拳擊魂上身　粉紅力量傳遞愛

近來粉紅風潮掀起，尤其是十月國際乳癌防治月，全球各地人士紛紛掛起粉紅絲帶，代表著對抗乳癌決心。在台灣舉辦已第二屆「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」活動，今年更展現爆發力，邀請致力環保健康議題、熱愛運動的藝人張鈞甯擔任公益大使，並率領b-monster明星級拳擊有氧教練，以爆發力十足、結合力與美的「拳擊有氧」運動大力Fighting、推廣乳癌防治的重要性。

定期乳房篩檢 治癒率高達九成

緣自於美國上市公司同時也是乳房植入物製造大廠Establishment Labs注重女性健康而設計出更安全、舒適的產品給所有女性，並且長期支持乳癌防治運動。而今年品牌滿十週年的Motiva Taiwan 更以實際活動「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」支持國際乳癌防治月。癌症防治最重要的是「預防勝於治療」，培養定期做篩檢、接受乳房X光攝影檢查的好習慣，能夠早期發現掌握治療黃金期，乳癌治癒率可高達9成以上。Motiva Taiwan執行長黃千容表示：「粉紅色代表女性的溫柔特質，絲帶是一種溫暖的情感傳遞，乳癌防治議題幾十年來全球各地風潮帶領下，已逐漸被世人所重視。粉紅力量傳遞愛活動，不僅要傳遞愛的力量，將全部活動所得加碼『雙倍』捐贈予『財團法人乳癌防治基金會』，幫助更多乳癌病友，也希望透過Motiva激勵女性找到自信的宗旨，為乳癌重建患者找回自信，重拾人生自主權。」





健康生活型態 遠離乳癌侵害





「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」活動公益大使張鈞甯，以時下最熱門的拳擊有氧運動，帶領民眾展現長期鍛鍊的好體力；拳擊有氧結合了拳擊、空手道、太極拳、跆拳道等，可訓練身體敏捷度與協調性，同時增強肌耐力，也進而帶動內在器官的健康。她坦承自己是個乖寶寶，每年一定定期做乳房攝影檢查，而且不拍戲的時間絕不熬夜，閒暇之餘常常上健身房做高強度的運動釋放壓力，沒事也喜歡偷閒閱讀。她笑稱：「身心靈都照顧好才能永保美麗啦！」

從規律飲食及作息中養成健康生活型態、定期篩檢與自我檢查，絕對可以遠離乳癌侵害，Motiva呼籲所有的女性朋友提早做好預防，共同守護乳房健康，期盼乳癌防治能得到更多關注與影響力！



