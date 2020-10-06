廣編／把握2020最後一檔連假　跟著樂天「偽出國露營趣」

今年因疫情影響，國旅越呈多元化，其中露營、野營成為今年家庭、年輕朋友戶外聚會的首選活動，且根據中華民國露營協會統計，台灣常態性露營人數已突破200萬人。台灣樂天市場觀察到，站上戶外運動用品中，「露營」相關搜尋字為排行第一，包括「帳篷」、「營燈」、「吊床」等搜尋次數較去年同期成長45%，訂單也較去年成長38%。

樂天市場表示，隨著露營風氣盛行，露營設備也開始吹起不同的主題設計風，現在尤以「偽出國」最受歡迎，不僅營區業者將環境打造外國景色，露營設備設計也較以往更有主題性。「星空帳篷」外型畫上美麗的星空，加上簡易架設的方式，是家庭露營最佳首選，今年銷售量與去年同期相比增加約四成。「民族風休閒摺疊椅」也因其輕巧易攜、民族風色彩而大受歡迎，今年銷售較去年同期成長近50%。戶外露營不可缺少的營燈，也跟上了風潮，「復古戶外照明馬燈充電手提LED燈」復古的外型讓人彷彿置身異國街頭，今年銷售亦創下佳績，至今已售出近百台。

樂天市場現在推出「戶外露營專區」，精選搭配「歡慶十十樂」活動，即日起至10/14早上9點59分，指定商品全面8折起，單筆購物金額滿1000元折100元，滿3000元折300元，最高還能賺30%回饋，不用花大錢也能享有高品質露營活動。





除此之外，為響應雙十國慶，樂天信用卡也推出多項回饋。在「歡慶十十樂」期間，持樂天信用卡消費滿3,000元，再加碼送10%限期點數。同時，10/1至10/31期間，刷樂天信用卡不限金額直接回饋4%限期點數，點數最高500點，買越多賺越多。





樂天市場精選五款偽出國露營設備





防風堅固帳篷 搭配夢幻星空入眠





【星空液壓帳篷】一帳三用，操作簡易，搭配夢幻星空設計外型，特別受到有小朋友的露營家庭青睞。





吊掛式營燈 復古異國風設計彷彿置身童話森林





【復古戶外照明馬燈充電手提LED燈】可手提、可吊掛，充電方便，且外型復古設計，充飽電後可持續發亮15小時以上。





彩繪民族風折疊椅 展現高檔與舒適感





【露營趣彩繪民族風休閒摺疊椅】，露營不可或缺的配備。堅固的鋁合金椅架和簡單的折疊設計，重量輕、容易收納，攜帶上山完全無負擔。奢華的顏色光澤感為露營更多加一份優雅。





隨身料理台 煮飯像在自家廚房





【鄉野情納米鋁合金輕量料理台】，針對在外料理的諸多不便，量身打造符合人體工學的最佳平台。煮飯時不必手忙腳亂地找食材、用具，內有大容量收納空間，料理時就像在自己家廚房一樣舒適方便。





輕量旅行雙人吊床 躺著享受大自然

【城市綠洲COLIBRI Camo輕量旅行雙人吊床】，不只加大空間可容納雙人坐躺，提升和親朋好友的互動，獨特的設計還能攤開作為野餐墊。亮光尼龍的材質，隨時隨地有如躺在雲朵般舒適，恣意享受大自然帶來的美好氛圍。



