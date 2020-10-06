廣鯿／免飛日本　佳麗寶 Kanebo周年慶比日本還便宜

因疫情關係，有研究統計指出：今年有超過六成口罩族較往年提高購入保養品的意願。看準這波疫情保養商機，日系品牌佳麗寶Kanebo趁 周年慶檔期推出多款熱門且高CP值的保養組合，讓不少小資族大呼「周年慶必搶」、「一定要滿好買滿」。

佳麗寶表示，日系品牌不論質地、配色都更接近亞洲消費者的膚質與膚色，故能精準「客製化」亞洲市場。而今年因民眾出國受限，這波周年慶檔期特別強推在日雜熱門排行榜上的保養常勝軍，讓國人免出國也能第一手購得日本保養品。像是今年榮獲5項美容大獎的KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜，周年慶推出「KANEBO洗潤超有感組」買大送小的組合兩千有找。；而同樣也是洗顏得獎大王的「suisai暢銷明星品組」，則是買淨透酵素粉N32顆就送15顆酵素粉。

而去年以抗皺、抗老議題獲獎不斷的萃齡撫紋活膚菁，這次周年慶比以往容量更大，而且買正貨就送美肌美眼按摩儀。

此外，一直是佳麗寶體系獨有的商品-角質液，這次推出「KANEBO透亮煥顏組」，凡購買美妍角質美容液正貨就送小樣化妝水與乳液；另「KANEBO機能修護組」則是買前導煥膚菁華液正貨就送小樣菁華液與小樣晚霜，兩款組合同樣也是銷售常勝軍。；另一款回購率最高的DEW SUPERIOR潤活精純露保水潤活組則是買正貨就再加送露、乳小樣及面膜2片，隨時打包你的輕旅行；還有周年慶必囤的緊緻國民女神霜也有買一送一(蕊)的優惠。



