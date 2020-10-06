廣編／搶攻女心最柔軟的一塊　買法式內衣加碼送精品包

法國內衣第一品牌仙黛爾集團旗下Chantelle及Passionata在台販售超過20年，號稱「所有女人此生必須擁有的絕美精品內衣」

Chantelle主打法式優雅，除了經典蕾絲款外也同時推出更適合日常穿著的舒適無痕材質，融合時尚設計，打造舒適與美兼具的女性內著，於周年慶期間至百貨櫃點消費，滿額加碼贈送BV編織化妝包。

主攻年輕市場的Passionata同樣推出滿額贈送精品長夾，搶攻現代女性對精品的喜愛，祭出「買精品內衣送精品包」的誘人優惠!





打造專屬法式女伶的夢幻內衣櫃





近年時尚圈捲起一股法式＂Effortless Chic＂風格，法國女人的優雅氣質就是在不經意的細節中投入最多心思，即便是隱藏在外衣之下的內在美也不會「將就著穿」，而是把內衣當成嶄露自信及風格的時尚單品。





除了經典蕾絲系列，Chantelle亦採用高科技3D記憶纖維及3D立體網織面料，打造更適合每日穿著的舒適內衣





小資女的精緻法典，由內開始為生活詮釋質感





旗下年輕品牌Passionata專為小資女量身打造CP值破表、好入手同時兼具質感的經典法式內衣。有別於Chantelle的熟女韻味，Passionata在優雅中同時融入都會女孩的活潑氣質，在設計上也更加大膽外放，展現年輕女性特有的率性風格。





法國獨家專利材質 每六秒賣出一件





因應現代女性追求內在美「無痕、舒適、零壓迫感」需求，仙黛爾集團





SoftStrech系列採用全球獨家專利材質－高科技混紡萊卡纖維，打造超彈性面料，主打單一尺寸內褲能配合XS-XXL穿著，經典褲款單一價$980，上市後隨即在國內外引起搶購風潮，目前於全台專櫃皆有販售。





重新定義品牌價值

仙黛爾集團近年重新塑造品牌形象，不再一昧追求纖細性感，而是將「美感」重新定義，極力強調女人最舒適自在的時候就是最美的樣子

由品牌自身實踐改變大眾審美視感，讓各種身形的女性都能享受美麗與機能兼具的舒適內著。



