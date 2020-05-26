籃球／因疫情延賽3周　第二屆球學聯盟4強開戰

▲CXL冠軍視覺。（圖／主辦單位提供）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情席捲全球，造成體壇賽事大亂、各項體育活動紛紛停擺。幸運地是，在全體臺灣人民共同謹守防疫政策之下，第二屆球學聯盟（CXLII）四強戰將於5月27日下午6點30分正式開打，由乙組強權錦和高中對上甲組老牌勁旅宜蘭高中，為球迷帶來一場全面瓦解甲乙組分級制度的對戰組合。另一場四強賽將於5月29日下午3點一決死戰，由桃園強隊永平工商與高雄霸主高苑工商帶來精彩賽事，究竟鹿死誰手，哪兩支隊伍能登上冠軍戰殿堂，贏下最終榮耀？疫情緊張期間，球學聯盟也多次受挫，曾一度延賽三週。然而，一向無所畏懼、一心貫徹「讓運動成為教育的一環」使命的球學創辦人何凱成Cheng Ho不輕言放棄地鼓勵道：「因為患難，所以我們堅持，因為堅持，所以我們得到盼望。有時候勝利不是因為你打敗任何人，而是因為你願意堅持站立到最後。」球學聯盟視嚴峻的困境為挑戰，堅決戰到最後，更以 “Be the last ONE standing” 作為冠軍戰視覺理念，攜手四強隊伍面對場場硬仗，期許學生球員能在球場發光發熱、揮灑汗水，脫穎而出成為最後站在頂端的冠軍王者。第二屆球學聯盟（CXLII）四強將配合政府進行人流管制及防疫配置措施等。激烈賽程將透過各式網路平台進行賽事直播，邀請全球球迷線上收看。