籃球／因疫情延賽3周　第二屆球學聯盟4強開戰

▲CXL冠軍視覺。(圖/主辦單位提供)

2019 新型冠狀病毒(COVID-19)疫情席捲全球,造成體壇賽事大亂、各項體育活動紛紛停擺。幸運地是,在全體臺灣人民共同謹守防疫政策之下,第二屆球學聯盟(CXLII)四強戰將於5月27日下午6點30分正式開打,由乙組強權錦和高中對上甲組老牌勁旅宜蘭高中,為球迷帶來一場全面瓦解甲乙組分級制度的對戰組合。另一場四強賽將於5月29日下午3點一決死戰,由桃園強隊永平工商與高雄霸主高苑工商帶來精彩賽事,究竟鹿死誰手,哪兩支隊伍能登上冠軍戰殿堂,贏下最終榮耀?疫情緊張期間,球學聯盟也多次受挫,曾一度延賽三週。然而,一向無所畏懼、一心貫徹「讓運動成為教育的一環」使命的球學創辦人何凱成Cheng Ho不輕言放棄地鼓勵道:「因為患難,所以我們堅持,因為堅持,所以我們得到盼望。有時候勝利不是因為你打敗任何人,而是因為你願意堅持站立到最後。」球學聯盟視嚴峻的困境為挑戰,堅決戰到最後,更以 “Be the last ONE standing” 作為冠軍戰視覺理念,攜手四強隊伍面對場場硬仗,期許學生球員能在球場發光發熱、揮灑汗水,脫穎而出成為最後站在頂端的冠軍王者。第二屆球學聯盟(CXLII)四強將配合政府進行人流管制及防疫配置措施等。激烈賽程將透過各式網路平台進行賽事直播,邀請全球球迷線上收看。