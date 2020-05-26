NBA／問題老爸不是問題　球探透露球家小弟選秀最大隱憂

緊接而來的2020年NBA選秀受到疫情影響，許多細節尚待調整，而確定投入選秀的「球家小弟」LaMelo Ball被視為這一屆選秀會最佳的控球後衛，不過他仍帶有許多不確定因素，包括他的防守能力，甚至是他那個難以控制的父親。雖然LaMelo Ball在澳洲職籃只出賽12場，但他的表現還是吸引了球隊高層的目光，一名未透露身分的球隊GM向《Stadium》記者Jeff Goodman表示：「他才華洋溢，他的身材也很適合他的位置，而且他可以控球也可以傳球。我會想要LaMelo，特別是可以創造得分的外圍球員，所以在現今的NBA中很有價值。」由於LaMelo的父親「球爸」LaVar Ball備受爭議，又常不按牌理出牌，已經讓許多球團頭疼不已，恐怕會是球團望之卻步的原因之一，不過一名球探表示，LaMelo還有一個更大的隱憂。「我喜歡他的打法，但他在防守上的能力還是會被質疑，我一點也不擔心他老爸怎樣，我比較擔心他的成熟度。」該球探表示。雖然LaMelo很有信心自己能第一順位被選上，不過據傳勇士對他並不感興趣，認為他尚未證明自己在三分球上的穩定度，以及對於防守NBA等級球員、出手選擇的能力，而LaMelo打算以控衛身分參加選秀，也與勇士隊需要的位置有所衝突。