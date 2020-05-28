NBA／心結謠言不攻自破　巫師主控：沃爾一直都是我大哥

儘管NBA因為疫情停擺，但近日有關於華盛頓巫師隊得分後衛Bradley Beal的交易傳言卻甚囂塵上，場均得分位居全聯盟第二的Beal，近日接受節目專訪，談到他與隊友John Wall之間的深厚交情，並且揭露兩人當初結識的原因。Beal在節目中表示：「我從高中時就認識John Wall，那時候他在讀大學，而且差不多讀完一年級要去挑戰職業籃球。所以差不多是在我打AAU的最後一年，大概是我高三那年，他來洛杉磯看我們和其他人比賽，然後我們交換了電話號碼，然後我們就有不錯的交情，這真的很酷。」「兩年後，我就到這了，被華盛頓巫師隊選進來，然後我們就展開新的階段，對我來說，他一直都是大哥的角色，從以前就是這樣，我們也不斷成長，至今都已經成熟，而他一直是我的大哥，至今仍是。」Beal說。Beal近日涉入籃網交易案傳聞，據傳籃網打算延攬可以和前鋒Kevin Durant、控衛Kyrie Irving互相搭配的第三名球星。不過Beal的經紀人Mark Bartelstein嚴正否認這項傳聞。雖然Wall要等到下一季才會上場，不過他近日表明已經完全恢復健康。他日前受訪也否認與Beal有心節，還說自己已等不及傷癒歸隊之後兩人合體。