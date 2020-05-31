中職／最強洋投回來了　索沙8局好投助富邦勝中信

本周「金控大戰」的最終戰今天在新莊棒球場開打，富邦悍將此役靠著「最強洋投」索沙主投8局只丟1分的精采好投，以及捕手林宥穎助球隊鎖定勝局的2分砲，終場以4:2擊敗中信兄弟。雙方先發投手都是各自的王牌，此役前6局也的確呈現了一場精采的投手戰，前3局兩隊都沒有得分，4局下富邦李宗賢在無人出局時敲安上壘，之後又利用犧牲觸擊上到得點圈，接著高國輝擊出幸運的投手前強襲球、變成一支內野安打，讓主場軍率先得點。近幾場逐漸找回投球狀態的索沙，今天開賽後連續解決13名兄弟打者，直到5局上才被詹子賢給敲出首安。不過這一擊讓兄弟打線稍微回神，6局上在二壘有人時，王威晨適時掃出左外野安打，讓球隊將比數追成1:1。7局下，富邦攻勢再起，昨天開轟的高國輝該局一上來就敲安，之後范國宸掃出左外野深遠的二壘安打，帶有1分的打點。接著米蘭達退場，接手的蔡齊哲被林宥穎敲出2分打點全壘打，讓富邦將分差拉開到4:1。索沙今天用球數超精簡，7局投完也才用77球，不過他在第8局慢慢開始展現疲態，一度被王威晨和高宇杰連敲2安，雖然化解了危機，但教練團還是決定讓他本場的投球工作到此為止。第9局兄弟最後的反攻，遭遇到富邦「終結者」陳鴻文，雖然首棒打者蘇緯達就敲出長打，不過後續棒次並未能有效延續攻勢，最終僅僅只有得到1分，以2:4敗下陣來。