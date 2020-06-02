中職／魚頭君、Uni Girls來二軍探班　幫萊恩特訓划龍舟

今日二軍行程，獅子軍前往斗六棒球場與味全龍進行二軍賽事，而昨日才剛向二軍報到的萊恩被教練團安排在台南棒球場進行重量訓練課程，進行各項訓練，練習到中午11時左右，台南棒球場門鈴聲響起，原來是魚頭君和Ｕni Girls女孩，來幫萊恩探班加油打氣。萊恩看到魚頭君探班，孩子心上身，竟然忘記教練團交代的訓練課程，看著魚頭君帶來的龍舟划槳，更躍躍欲試想要挑戰划龍舟。台南棒球場畢竟是棒球場沒有龍舟，Uni Girls女孩點子一堆，就從棒球場找了塑膠椅排成龍舟隊形，看著網路上流傳的划龍舟訓練課程，就跑到看台進行划龍舟特訓，開始各自為陣默契不足，Uni Girls妮妮挺身而出，自告奮勇擔任隊長，從完全沒有節奏亂划一通，到體驗節奏一致的練習。練習過程中，萊恩表現狀況良好，展現靈活聰明學習能力，馬上就跟上團隊節奏，唯獨魚頭君完全不在節奏上，萊恩還特地指導，但一直無法改善訓練狀況，因此魚頭君本次划龍舟競賽可能真的只能在岸邊擔任啦啦隊加油。一個充滿樂趣和挑戰的練習，也讓人開始懷疑「萊恩真的能完成參加划龍舟競賽」任務嗎？統一獅Uni Girls妮妮表示：「萊恩其實很有天賦和學習能力，但是否能跟上隊友節奏，展現團隊精神完成划龍舟任務，是挺有挑戰性，但我相信他一定可以完成。」