HBL乙級決賽開打　台東高中、小港高中拚衛冕

▲小港高中是去年女子組冠軍，今年以南區第一名強勢晉級。（圖／快樂電視提供）

▲興華高中是北區第一名晉級，是實力堅強的勁旅。（圖／快樂電視提供）

▲高師附中以男子組南區第一名晉級，強勢衝擊冠軍。（圖／快樂電視提供）

▲新竹高商以北區第一名晉級，更是首度晉級決賽，眾女將信心滿滿。（圖／快樂電視提供）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情逐漸好轉，運動賽事也逐漸開放，全國最多高中參與的HBL高中籃球乙級聯賽決賽，將於6月6日至10日在新北市板橋體育館開打，HBL乙級男、女組共有395隊參賽，決賽由八強爭奪最後的冠軍。衛冕軍男子組台東高中、女子組小港高中都成功晉級，期待奪冠達成連霸。SBL已結束賽季、NBA延至7月31日開打，在籃球賽事的空窗期，加上球迷許久無法進場看球，HBL乙級受到關注。如今疫情緩和，HBL乙級決賽將開放觀眾入場觀賽，配合政策以實名制登錄方式入場，觀眾需攜帶有照片證件進行查核，並全程配戴口罩，場館內禁止飲食。6月6日起的決賽，男女八強隊伍與去年相比「大洗牌」，首次進入決賽隊伍就有4隊。男生組共有278隊參賽，八強由竹林中學、錦和高中、基隆海事、興華高中、嘉義高中、新化高工、高師附中、台東高中爭冠，其中錦和高中是首次進入決賽，興華高中是北區第一名晉級、高師附中是南區第一名晉級，去年冠軍台東高中要面臨這兩隊勁旅的強勢挑戰。女子組女生組共有117隊報名，八強由能仁家商、永春高中、內湖高中、新竹高商、龍津高中、台南高商、小港高中、台東高商角逐后座。永春高中、龍津高中、新竹高商都是首次進入決賽，其中新竹高商更是以北區第一名晉級，衛冕的小港高中則是南區第一名晉級，女子組決賽在3所新學校加入下，競爭更形激烈。HBL乙級決賽登場，受到關心高中籃球的球迷的矚目，6月6日至8日下午4場將轉播，6月9日、10日則是全天都有轉播，球迷可以至快樂電視APP、YO!SHOW直播官方網站、博斯運動台，還有YO!SHOW直播、MOE Sports的YouTube頻道觀看。