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中職／桃園雨勢過大　樂天富邦本周最終戰延賽

記者黃建霖/桃園報導-2020-06-07 15:27:03
▲中職新莊球場因雨延賽。（圖／葉政勳攝）
原訂於本周日在桃園棒球場進行的富邦悍將對樂天桃猿的例行賽，由於受到雨勢影響、場地不佳，賽務組裁定無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布。

富邦和樂天原先預計將在本周進行3連戰，前兩場比賽雙方各取得1勝，不過今天由於天公不做美，無法進行比賽。

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