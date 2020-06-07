中職／桃園雨勢過大　樂天富邦本周最終戰延賽

原訂於本周日在桃園棒球場進行的富邦悍將對樂天桃猿的例行賽，由於受到雨勢影響、場地不佳，賽務組裁定無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布。富邦和樂天原先預計將在本周進行3連戰，前兩場比賽雙方各取得1勝，不過今天由於天公不做美，無法進行比賽。