警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

玉山盃／現場因雨延賽　冠軍戰將順延至周二開打

體育中心/綜合報導-2020-06-07 15:46:42
▲新北市勇奪玉山盃冠軍。（圖／中華棒協提供）
玉山盃青棒賽今日繼續進行，高雄市在7局因雨裁定後，以6:0擊敗台東縣，搶下冠軍戰門票，將在明天等待新北市和桃園市之間的勝隊。

而原定於下午進行的賽事，由於天候關係，將順延至明天上午10點開打，而冠軍戰則將在後天上午10點進行，季軍戰取消。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀