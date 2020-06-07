玉山盃／現場因雨延賽　冠軍戰將順延至周二開打

玉山盃青棒賽今日繼續進行，高雄市在7局因雨裁定後，以6:0擊敗台東縣，搶下冠軍戰門票，將在明天等待新北市和桃園市之間的勝隊。
而原定於下午進行的賽事，由於天候關係，將順延至明天上午10點開打，而冠軍戰則將在後天上午10點進行，季軍戰取消。
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