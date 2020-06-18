中職／猛獅打線單場4轟　統一主場大勝樂天

台南棒球場今天進行統一獅對戰樂天桃猿的賽事，統一此役靠著團隊敲出4發全壘打、其中當家四棒蘇智傑一人就包辦兩轟，加上先發投手施子謙5局失3分的投球內容，終場以10:5贏球，而落敗的樂天則是再次拱手讓出龍頭寶座。本季對上樂天一項頗有心得的統一，今天在主場和猿隊交手，首局就靠著林安可的全壘打從翁瑋均手中打下3分，而目前暫居全壘打王的蘇智傑，也不讓學弟專美於前，在第3局和第4局分別掃出2分砲和3分砲，讓統一迅速建立起9:0的巨大領先。樂天今天前4局被近況頗佳的施子謙給壓制住，第5局好不容易才靠著陳晨威和陽耀勳的兩發陽春砲開胡，之後朱育賢也擊出帶有打點的長打，讓客隊追回了3分，5局結束時雙方比數為3:9。在「破蛋」之後，暴力猿打線似乎慢慢找回火力，6局上陳晨威再壘上無人時再開轟，個人單場「雙響砲」，7局上又靠著對方暴投免費添得1分，讓兩隊只剩下4分差。不過在8局下，樂天牛棚卻又落難，陳傑憲擊出統一本場第4發全壘打，為球隊打回1分的保險分。第9局統一派出終結者陳韻文守成，他也俐落的連抓3個出局數，結束掉本場比賽。統一今天全隊敲出13支安打，而小將林靖凱則是敲出自己在中職的百安，達成生涯里程碑。蘇智傑則是完成生涯第9次單場兩發全壘打的紀錄，樂天的陳晨威則是在職棒首次單場雙響砲。