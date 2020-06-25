NBA／詹皇正朝最偉大邁進　盤點5項已超越喬丹紀錄

「史上最偉大球員」的爭論，一直是籃球界不曾止息的熱門話題，每個世代的代表球員都各有擁護者，然而公牛傳奇Michael Jordan(喬丹)和湖人「詹皇」LeBron James(詹姆斯)是被最多人提起的兩大球星，儘管喬丹15年生涯累積許多紀錄，但也隨著詹姆斯生涯發展，已經有許多紀錄超越喬丹。1.總得分喬丹生涯得分高達32292分，截至2019-20球季因新型冠狀病毒停止以前，他排名NBA史上第5多，不過詹姆斯在2019年3月6日超越喬丹，成為史上得分第4多的球員。不過值得一提的是，喬丹僅用15個球季就達成此成就，而今年已經是詹姆斯的第17季。2.季後賽總得分詹姆斯以總計6911分的季後賽得分，在榜上名列第一，而這紀錄恐怕也很難被打破，因為他是榜單前十名當中，唯一還活躍球場上的現役球員，而籃網隊Kevin Durant則以4043的季後賽總分排名第11。一樣值得注意的是，喬丹僅用179場比賽就榜上有名，當初詹姆斯則是以212場出賽，才超越喬丹的5987分。3.季後賽單場至少砍下30分的次數季後賽期間，闖進季後賽的球隊通常會提升防守水準，尤其針對敵對的明星球員。然而詹姆斯在季後賽單場30分以上的比賽多達110場，而喬丹則以109場居次。4.全明星賽總得分NBA的全明星賽是最奪目的場面之一，因為此年度盛會聚集了各方菁英，雖然是表演性質的賽事，但雙方對峙強度仍是相當高。在明星賽總得分排行當中，沒有人比詹姆斯還要高，他生涯16度入選全明星賽，一共砍下385分。在被詹姆斯超越以前，生涯14度入選的喬丹以總計262分，曾是紀錄保持人。5.雙位數得分連續場次球員有穩定好表現是球隊強盛的關鍵因素，而喬丹以連續866場雙位數得分的賽事來證明這一點。而這項紀錄直到2018年3月才被詹姆斯超越，巧合的是，當時對手正是喬丹旗下的夏洛特黃蜂隊。而詹姆斯仍在續寫這項紀錄，截至目前為止已經累積959場雙位數得分的比賽。距離詹姆斯上次單場得分低於10分，已經是2007年1月，那是他加入NBA的第4個球季，自此之後詹皇就再也沒有回到此低點。