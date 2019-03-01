NOWnews 今日新聞

藍營鬧場加法案協商 陳菊臨時取消拜會立院幕後

總統府秘書長蘇嘉全今（3）日下午原訂率監察院長被提名人陳菊和其他監委被提名人拜會立法院，但行程臨時取消，擇日再訪。《NOWews》調查，其實民進黨立院黨團和總統府上午就在討論要改期，原因有二，包括聽到