NOWnews 今日新聞

漢光演習登陸預演陸戰隊小艇翻覆 3人落海昏迷送醫
國軍漢光36號演習13日登場，海軍今（3）日進行聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營小艇翻覆，造成3名陸戰99旅隊員落海昏迷送醫。海軍陸戰隊表示，今（3）日上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時
差不到10公尺險衝出跑道 華航A330降落遇電腦失效
交通部民航局公告，日前 1 架國籍航空公司 A330 機型，降落時發生飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，目前該事件發生原因尚在調查釐清，將要求航空公司針
藍委拚增粉1／網紅時代！國民黨立委臉書沒5萬粉不及格
網路化世代，政治人物經營臉書、Istagam等自媒體成為維持聲量的顯學。但相較於綠營從府院黨到各級民代，在網路上針對相同議題串聯發文，社群操作嫻熟，國民黨方面顯得較為疲弱。立法院國民黨團總召林為洲就有
藍營鬧場加法案協商 陳菊臨時取消拜會立院幕後
總統府秘書長蘇嘉全今（3）日下午原訂率監察院長被提名人陳菊和其他監委被提名人拜會立法院，但行程臨時取消，擇日再訪。《NOWews》調查，其實民進黨立院黨團和總統府上午就在討論要改期，原因有二，包括聽到
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