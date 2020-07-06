網球／18歲「台版錦織圭」林翰智效法偶像克服身材劣勢　

▲林翰智去年在台塑盃斬獲職業生涯首勝。（圖／海碩整合行銷提供）

年僅18歲的林翰智過去一年收穫相當豐富，不僅在台塑盃斬獲職業生涯首勝，今年更首度入選台維斯盃國家代表隊。林翰智175公分、66公斤的身材，在現今長人林立的職業網壇中略顯單薄，不過他不受限於身材劣勢的阻礙，秉持著刻苦耐勞的精神與態度加倍投入訓練。去年底林翰智積極參與冬訓，並且針對擊球動作做了微調，這項改變與調整也讓他在今年開季就收到不錯的成果，前往印度參加三站賽事，當中有兩站挺進四強。談到這趟印度之旅，酸甜苦辣的回憶立馬湧上林翰智心頭，「第一站比賽的時候天氣超冷，旅館房間只有兩台暖氣，晚上睡覺都在發抖，而且洗澡洗到一半常常會變成冷水！」對於自己能在艱苦的環境中取得佳績，林翰智或多或少感到有些意外，「那是冬訓調整後的第一站，自己有點出乎意料能打這麼好。」但其實林翰智天生願意吃苦且又「古意」的個性，成為他出類拔萃的重要關鍵。受限於先天的身高劣勢，林翰智在平常訓練中針對腳步和移位特別加強，期望能效法偶像錦織圭（Kei Nishikori），透過腳步移位來彌補個人不足，克服亞洲選手在身材與爆發力不如歐美選手的劣勢，並以速度和擊球時間差來破壞與干擾對手節奏。疫情期間，受限於職業賽事停擺，林翰智積極參與中華民國網球協會的國家訓練站計畫，教練團普遍對於林翰智刻苦耐勞的個性感到讚不絕口，不過對此林翰智則直言「這樣要求自己還不夠！育修學長練的更勤。」當時林翰智和兩位學長許育修和何承叡一同參與訓練，不僅讓自己的實力都有提升，還成功營造出正面競爭的氛圍。林翰智原先規劃今年參加最後一年的青少年賽事，給自己設定ITF青少年排名50名的目標，但因為疫情的關係，個人計畫全部被打亂，他坦言雖然有點失望，不過仍會以正面的心態準備自我，等待賽事復辦的那一天，再度踏上征戰職業這條路。