疫情後小巨蛋首度開放進場　「滑冰神童」詹祥妤備受矚目

▲滑冰神童詹祥妤備受矚目（圖／主辦單位提供）

自3月2019 新型冠狀病毒（COVID-19）爆發後，台北小巨蛋首場非閉門賽來了！109年台北市青年盃滑冰錦標賽將在本周六、日在小巨蛋冰上樂園滑冰場舉行，對於已超過三個月沒有參加正式比賽的選手而言，是驗收成果的絕佳機會。青年盃滑冰錦標賽總計有超過300名選手參與，主辦單位評估，周末兩天將會有近千人入場，屆時會採取實名制，同時要求觀眾配戴口罩，以防止群聚感染。本次參賽的選手眾星雲集，其中最受矚目的是年僅7歲的詹祥妤，她從3歲就開始滑冰，現在已可以做出5種2圈跳躍動作，另外，最高難度的組合旋轉變化也都能完成，被譽為是「冰上神童」。詹祥妤對於滑冰的領悟力特別高，新的技術也能很快就駕輕就熟，詹媽媽表示，「詹祥妤很熱愛運動，運動神經也比同齡孩子好，在家也總是停不下來，還會倒立，練一些基礎動作。」2016年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，詹祥妤就曾受邀擔任開幕嘉賓，在場上表演滑冰。教練陳瑞旭表示，「詹祥妤在選轉動作的天賦超高，幾乎一點就通，現在已經能做到所有高級動作，實力已到達國際頂尖水準。」詹祥妤自我要求很高，幾乎每天都訓練超過2小時。陳瑞旭透露，「我對於訓練要求很嚴格，一般的孩子通常都會喊累，或是不耐煩。但詹祥妤訓練時完全沒有負面情緒，任何枯燥的基本動作都紮實完成。比起天賦，這種學習態度更讓我訝異。」但近期詹祥妤身上出現大小傷勢，包括腳踝阿基里斯腱、背部和髕股都會疼痛，教練也立刻讓她停練休養。詹媽表示，「可能之前overtraining，練太兇，導致身體負荷不了，會讓她完全休息，並且去復健科復健。」未來詹祥妤將挑戰2圈半的動作，陳瑞旭認為，「必須先從基本動作重新打底，才不會發展不均衡，導致受傷。」