足球／曾淑娥航源首秀　榜首花蓮狂灌5球勝衛冕軍藍鯨

▲2020木蘭聯賽，航源門將廖玟淇力保大門不失。（圖／木蘭聯賽提供）

▲2020木蘭聯賽，包欣玄獨中兩元惜未能幫助球隊獲勝。（圖／木蘭聯賽提供）

▲2020木蘭聯賽，花蓮吳詩萍連續進球無法擋。（圖／木蘭聯賽提供）

▲2020木蘭聯賽，譚汶琳策動花蓮進攻可圈可點。（圖／木蘭聯賽提供）

2020木蘭聯賽第二循環進入最後一輪，11日重回花蓮縣立田徑場，傳奇旅外名將「小辣椒」曾淑娥加入新北航源FC，首戰活要進攻造成對手高雄陽信多次險情，但最終仍0比0握手言和。雙方此戰都有必勝壓力，開賽起就在中場拼搶積極搶攻，前半段陽信在進攻上略佔優勢，但航源防堵即時，曾淑娥在進攻中場的位置，與羅芷瑩配合多次造成陽信多次險情。上半場結束前，航源在曾淑娥的帶動下，活躍的進攻讓陽信門將陳巧倫左支右絀，但依舊無法越雷池一步，上半場雙方都未進球，0-0。下半場，陽信特別針對曾淑娥改變戰術，反而在進攻方面略顯保守，無法威脅到廖玟淇把守的大門。航源雖有曾淑娥在前場帶動攻勢，但還在與隊友磨合、並無法帶給陽信後防太大壓力。比賽末段賽況雖白熱化，陽信多次考驗廖玟淇，但都被後者輕鬆化解，最終雙方0-0握手言和。此外，爭榜首之戰相當激烈，儘管金靴獎領頭羊、藍鯨包欣玄梅開二度，但地主花蓮攻勢驚人，進球數排行第2的吳詩萍同樣繳出雙進球，加上多點開花，終場以5:2擊敗藍鯨，花蓮締造十輪不敗的戰績，穩居積分榜第一。而此役藍鯨痛失五球慘敗，追平了於2015年10月25日5-3負於花蓮台開的隊史單場比賽最多失球紀錄，與花蓮的差距也拉大至五分。賽後花蓮路弘旗教練表示，他們賽前分析藍鯨後防，針對定位球戰術做了縝密準備，獲得應有的效果，是本戰的勝負關鍵。