澎湖帆船賽虎井繞島賽　首日IRC組第一名：巔風

▲今日澎湖海面狀況良好，吹西南風、風浪小浪、浪高約1公尺、風力4級以下雷雨區陣風8級、下午轉4至5級雷雨區陣風8級。（圖／澎湖縣帆船協會提供）

▲賽後各船隊選手自行安排出遊，主辦單位也配合賽程推薦有北回歸線劃過的虎井嶼北回歸線追日大道地標、桶盤嶼地質公園欣賞壯麗的柱狀玄武岩等景點。（圖／澎湖縣帆船協會提供）

「2020澎湖島帆船週系列賽」迎風啟航，吸引來自各地23艘船隊選手參賽，第一場次澎湖南海繞島賽（虎井嶼）於15日上午開賽，選手們卯足全力，為船隊爭取佳績。裁判長郭廷祥14日召開船長會議，說明賽事規程並公布賽程規劃，其中15日為澎湖南海繞島賽（虎井嶼），17日澎湖灣繞標賽，各船隊皆派代表出席與會，聽取簡報準備就緒。今(15)日澎湖海面狀況良好，吹西南風、風浪小浪、浪高約1公尺、風力4級以下雷雨區陣風8級、下午轉4至5級雷雨區陣風8級，賽事於上午9時自澎湖亞果遊艇港出發前往啟航區集結，10時準時開賽，「澎湖南海繞島賽（虎井嶼）」行經虎井及桶盤嶼。各船型級/組別成績如下：IRC組第一名：巔風/TOPSAIL（TOPSAIL）、第二名：好日子/A Good Day（辛普森夢想隊）、第三名：F ONE/艾弗萬（F ONE）；競賽A組第一名：淡淡/Tan Tan（淡淡）、第二名：澎科大海洋1號（澎湖科大帆船隊）、第三名：波妞/PONYO（新竹市帆船委員會波妞帆船隊）。競賽Ｂ組第一名：貓頭鷹/Chouette（台灣海洋帆船學校）、第二名：彪漢/Intrepid（科藝有限公司）、第三名：伊西絲/Isis Wings（偽.女子戰隊）。「2020年西瀛盃重帆公開賽–澎湖南海繞島賽（虎井嶼）」船型級/組別成績如下：索托27組第一名：澎科大海運2號（國立澎湖科技大學帆船隊）、第二名：澎科大海運1號（國立臺灣海洋大學帆船隊）、第三名：索托14號（賀聖帆船隊）。賽後各船隊選手自行安排出遊，主辦單位也配合賽程推薦有北回歸線劃過的虎井嶼北回歸線追日大道地標、桶盤嶼地質公園欣賞壯麗的柱狀玄武岩等景點，讓各船隊選手們在參與賽事之餘，可沿途欣賞各島嶼風光，帶動澎湖運動觀光及遊艇度假風潮。