籃球／Coach邱正式上課啦！貼身指導助小球員穩紮基本功

▲2020亞瑟士籃球之星訓練營今日熱情開訓，籃壇小諸葛邱大宗教練帶領球員一同感受籃球的魅力。（圖／亞瑟士提供）

▲2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗執教學童 盼為基層籃球加強基本功。（圖／亞瑟士提供）

▲2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗執教學童 盼為基層籃球加強基本功。（圖／亞瑟士提供）

▲2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗執教學童 盼為基層籃球加強基本功。（圖／亞瑟士提供）

▲2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗（圖／亞瑟士提供）

「2020亞瑟士籃球之星訓練營」於今(21)日在國立臺北商業大學正式開訓！訓練營邁入第四年，台灣亞瑟士今年力邀籃壇小諸葛邱大宗擔任總教練，教導籃球基礎技巧並傳承場上實戰經驗，在為期五天的訓練營中，Coach邱將傳授學員們完善的籃球知識與體能訓練方式，為台灣基層籃球扎根。訓練營課程依年齡分級為「國小組」與「國中組」，共四個梯次。正式開放報名後，創下亞瑟士籃球訓練營歷年來最快報名滿額紀錄，共吸引全台超過200位學童報名參加。亞瑟士籃球訓練營此次邀請現任裕隆納智捷籃球隊總教練-邱大宗執教，從個人基本動作到進階的攻防技巧，希望學員體驗紮實的基本動作訓練，從小培養正確的籃球觀念。邱大宗教練表示：「期許在訓練過程中能激發出孩子們對籃球的熱情，同時培養基本功與場上紀律！」讓球員學習正確的運動知識，培養從從小隊合作到團隊集合皆須按部就班的觀念，透過五天的亞瑟士籃球之星訓練營養成孩子們全力以赴且負責的好習慣 。為了增進球員在球場上的團隊精神，今年另一課程重點為團隊實戰，首度於週末課程舉辦「亞瑟士之星團體對抗賽」，鼓勵小學員勇於在場上展現前四天習得的技巧，並與隊友磨合培養團隊默契。邱大宗教練認為籃球是團隊運動，五對五對戰是訓練過程中最有趣的課程，孩子們透過團隊訓練培養默契才能持續進步。