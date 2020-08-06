▲ 誰說貨卡不能招搖過市？VWCV Amarok V6 Black Edition 專走這一味

要拼價格、拼配備、拼 CP 值，VWCV 旗下的 Amarok 確實很難與 Ford Ranger 與 Toyota Hilux 一較高下，從銷售量來分析，確實也是如此，Ranger 與 Hilux 走得是大眾的主流口味，但若你想要更多一點的獨特，想要更多一點的質感，VWCV Amarok，反而佔有優勢。
164.8 萬起的 Amarok，與對手在 150 萬內的戰區明顯區隔，要消費者付出更多的買車金入手同樣尺碼設定的雙廂五座貨卡，Amarok 當然不能把賭注全下在因人而異的審美觀（至少這一點對我是完全成立），還需要多一點的購買誘因，除了更棒的行路質感以外，更率性、更個性、更專屬性，是 Amarok 積極走出的道路。
除了最頂級的 Aventura 以外，日前 Amarok 再次循著「個性」的路線，推出了 Amarok V6 Black Edition，不僅一如其名，大量的採用與個性畫上等號的黑色元素，更採取限量 30 輛的做法，能否奏效？先來看看這次的「黑化」效果如何。
黑色的車身中，多處細節也導入了闇黑的元素，如黑色飾條點綴的鍍鉻水箱護罩、霧燈外框、車外後視鏡外殼、車側防護桿、後保險桿等處皆然，連相當顯眼的貨斗上方防護架、20 吋的 Talca 式樣鋁圈等，一樣黑到底，但透過不同造型、不同材質反應的色澤差異，讓整體黑化的挺有質感，也具有層次，對於一款講求陽剛味的貨卡車型而言，這樣的黑化很讓人滿意。
車內也延續外觀的設計主軸，儀表板的總成飾條、空調出風口外、車內頂篷也都改為黑色處理，不過唯一例外的就是座椅，改為 Vienna 雙色真皮座椅，以黑灰兩色的方式，拉出視覺的差異與層次，雖然沒有把黑化執行得如此徹底，但卻更佳彰顯出 Amarok V6 Black Edition 的特殊身份，這一招，還是值得讓人鼓勵。
其餘的動力規格，則一如Amarok既有的編成，同級中唯一的 3.0 升 V6 柴油引擎給了很夠力的加速推力，還有同級中最佳的行路質感，再加上外觀視覺的獨特性，Amarok V6 Black Edition 確實比對手多了幾分在一般道路上耍酷擺帥的能力。誰說貨卡一定就要上山下海飆沙破水，來趟熱鬧街區的招搖過市，Amarok V6 Black Edition 有著更多的魅力，如果你也好此道，172.8 萬的 Amarok V6 Black Edition，要搶手腳真的慢不得。