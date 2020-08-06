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誰說貨卡不能招搖過市？VWCV Amarok V6 Black Edition 專走這一味

圖 / 文 = 葉毓中 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:35:26

▲ 誰說貨卡不能招搖過市？VWCV Amarok V6 Black Edition 專走這一味
▲ 誰說貨卡不能招搖過市？VWCV Amarok V6 Black Edition 專走這一味

要拼價格、拼配備、拼 CP 值，VWCV 旗下的 Amarok 確實很難與 Ford Ranger 與 Toyota Hilux 一較高下，從銷售量來分析，確實也是如此，Ranger 與 Hilux 走得是大眾的主流口味，但若你想要更多一點的獨特，想要更多一點的質感，VWCV Amarok，反而佔有優勢。


VWCV Amarok V6 Black Edition 售價新台幣 172.8 萬元，限量 30 輛。
VWCV Amarok V6 Black Edition 售價新台幣 172.8 萬元，限量 30 輛。

164.8 萬起的 Amarok，與對手在 150 萬內的戰區明顯區隔，要消費者付出更多的買車金入手同樣尺碼設定的雙廂五座貨卡，Amarok 當然不能把賭注全下在因人而異的審美觀（至少這一點對我是完全成立），還需要多一點的購買誘因，除了更棒的行路質感以外，更率性、更個性、更專屬性，是 Amarok 積極走出的道路。

除了最頂級的 Aventura 以外，日前 Amarok 再次循著「個性」的路線，推出了 Amarok V6 Black Edition，不僅一如其名，大量的採用與個性畫上等號的黑色元素，更採取限量 30 輛的做法，能否奏效？先來看看這次的「黑化」效果如何。

一如車名所述，Amarok V6 Black Edition 以黑色為特仕主軸。
一如車名所述，Amarok V6 Black Edition 以黑色為特仕主軸。

黑色的車身中，多處細節也導入了闇黑的元素，如黑色飾條點綴的鍍鉻水箱護罩、霧燈外框、車外後視鏡外殼、車側防護桿、後保險桿等處皆然，連相當顯眼的貨斗上方防護架、20 吋的 Talca 式樣鋁圈等，一樣黑到底，但透過不同造型、不同材質反應的色澤差異，讓整體黑化的挺有質感，也具有層次，對於一款講求陽剛味的貨卡車型而言，這樣的黑化很讓人滿意。

鍍鉻水箱護罩中央以黑色飾條點綴。
鍍鉻水箱護罩中央以黑色飾條點綴。

車側防護桿為黑色處理。
車側防護桿為黑色處理。

車尾銘牌清楚說明自身動力規格與驅動方式。
車尾銘牌清楚說明自身動力規格與驅動方式。

貨斗上方防護架同樣是黑色處理。
貨斗上方防護架同樣是黑色處理。

入主 Amarok V6 Black Edition 即隨車附贈防盜、防塵且美觀實用兼備的黑色捲簾式車斗蓋。
入主 Amarok V6 Black Edition 即隨車附贈防盜、防塵且美觀實用兼備的黑色捲簾式車斗蓋。

貨斗載物面積達 2.52 平方公尺。
貨斗載物面積達 2.52 平方公尺。

車內也延續外觀的設計主軸，儀表板的總成飾條、空調出風口外、車內頂篷也都改為黑色處理，不過唯一例外的就是座椅，改為 Vienna 雙色真皮座椅，以黑灰兩色的方式，拉出視覺的差異與層次，雖然沒有把黑化執行得如此徹底，但卻更佳彰顯出 Amarok V6 Black Edition 的特殊身份，這一招，還是值得讓人鼓勵。

中控臺飾條為黑化處理。
中控臺飾條為黑化處理。

儀表板中央提供液晶顯示螢幕。
儀表板中央提供液晶顯示螢幕。

標配支援 Apple Car Play 與 Android Auto 的 App Connect 手機多媒體連結功能與 6.33 吋觸控式 Composition Media 音響系統。
標配支援 Apple Car Play 與 Android Auto 的 App Connect 手機多媒體連結功能與 6.33 吋觸控式 Composition Media 音響系統。

Amarok 全車系皆配備雙區恆溫空調系統。
Amarok 全車系皆配備雙區恆溫空調系統。


配備 Vienna 雙色真皮座椅，質感與視覺感受都更為出色。
配備 Vienna 雙色真皮座椅，質感與視覺感受都更為出色。

其餘的動力規格，則一如Amarok既有的編成，同級中唯一的 3.0 升 V6 柴油引擎給了很夠力的加速推力，還有同級中最佳的行路質感，再加上外觀視覺的獨特性，Amarok V6 Black Edition 確實比對手多了幾分在一般道路上耍酷擺帥的能力。誰說貨卡一定就要上山下海飆沙破水，來趟熱鬧街區的招搖過市，Amarok V6 Black Edition 有著更多的魅力，如果你也好此道，172.8 萬的 Amarok V6 Black Edition，要搶手腳真的慢不得。

搭載 3.0 升渦輪增壓 V6 柴油引擎，具備 204ps/3000~4500rpm 最大馬力輸出，最大扭力為 51kgm/1250~2750rpm。
搭載 3.0 升渦輪增壓 V6 柴油引擎，具備 204ps/3000~4500rpm 最大馬力輸出，最大扭力為 51kgm/1250~2750rpm。

動力銜接八速 Tiptronic 手自排變速系統，可於九秒完成 0-100km/h 加速過程。
動力銜接八速 Tiptronic 手自排變速系統，可於九秒完成 0-100km/h 加速過程。

51kgm 扭力提供相當活潑的加速反應。
51kgm 扭力提供相當活潑的加速反應。

Amarok 擁有同級最佳的行路質感。
Amarok 擁有同級最佳的行路質感。


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