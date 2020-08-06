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這裡有 200 顆電池可換！Gogoro 高雄鼓山青海門市全新開幕

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:35:35

▲ 這裡有 200 顆電池可換！Gogoro 高雄鼓山青海門市全新開幕
▲ 這裡有 200 顆電池可換！Gogoro 高雄鼓山青海門市全新開幕

Gogoro 鼓山青海門市不僅是全台占地最大的服務據點、擁有最多 12 個維修工位，更是全台唯一擁有最大 Super GoStation® 超級電池交換站的門市，超過 200 顆智慧電池提供電池交換服務。


Gogoro 鼓山青海門市今日全新開幕。
Gogoro 鼓山青海門市今日全新開幕。

截至今日為止，Gogoro 在全台有超過 121 間服務中心，預計在年底到達 148 間。其中，在高雄市即有 18 間服務中心，隨著今日全新開幕的鼓山青海門市，具有 12 個維修工位，為全台目前最多維修工位的門市。跟據內部數據顯示，隨著高雄市的維修中心數量日漸增多，今年與去年相較之下預約保養時間已縮減一半，大幅提升服務維修量能，而 Gogoro 今年更啟動 Gogoro 360 服務計畫，有望讓消費者以更快的時間預約維修保養，Gogoro 仍以 7 天內預約保養維修持續努力。除了售後服務之外，Gogoro Network 的電池交換站建置計畫仍不停歇，截至今日已於全台建置 17 座超級電池交換站，而高雄地區總計已有 232 座電池交換站（包含建置中），未來將持續建置更多的電池交換站。

Gogoro 鼓山青海門市具有 12 個維修工位，為全台目前最多維修工位的門市。
Gogoro 鼓山青海門市具有 12 個維修工位，為全台目前最多維修工位的門市。

Gogoro 大車頭成高雄打卡新地標

Gogoro 鼓山青海門市今日全新開幕。此次開幕的最大亮點當然就是佔地 452 坪的廣闊門市和醒目搶眼的 Gogoro 大車頭新地標；而舒適明亮的展示空間除了展示智慧雙輪之外，也特別展示 Gogoro 甫發表的 Gogoro Eeyo 智慧電動單車。即日起至 8/2 止，開幕期間至 Gogoro 鼓山青海門市預約試乘、打卡，就有機會獲得 Gogoro 限量好禮。

Gogoro 執行長暨創辦人陸學森與 Gogoro 加盟主-茁壯創能股份有限公司李振瑋董事長一同啟動全台最大 Super GoStation® 超級電池交換站。
Gogoro 執行長暨創辦人陸學森與 Gogoro 加盟主-茁壯創能股份有限公司李振瑋董事長一同啟動全台最大 Super GoStation® 超級電池交換站。

左二高雄市議員林智鴻、左四 Gogoro Network 總經理潘璟倫、高雄市立委邱議瑩、高雄市立委管碧玲、Gogoro 加盟主-茁壯創能股份有限公司李振瑋董事長、Gogoro 執行長暨創辦人陸學森、高雄市立委劉世芳和高雄市立委許智傑一同蒞臨為 Gogoro 鼓山青海門市開幕喝采。
左二高雄市議員林智鴻、左四 Gogoro Network 總經理潘璟倫、高雄市立委邱議瑩、高雄市立委管碧玲、Gogoro 加盟主-茁壯創能股份有限公司李振瑋董事長、Gogoro 執行長暨創辦人陸學森、高雄市立委劉世芳和高雄市立委許智傑一同蒞臨為 Gogoro 鼓山青海門市開幕喝采。

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