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台北環南中繼市場開幕，eMoving iE Pickup 最受商家歡迎

圖文 = 編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:35:37

▲ 台北環南中繼市場開幕，eMoving iE Pickup 最受商家歡迎
▲ 台北環南中繼市場開幕，eMoving iE Pickup 最受商家歡迎

於今年二月試營運，同時轉型為環保綠能市場的台北環南中繼市場，因受疫情影響，選在 7 月 25 日正式開幕，台北市長柯文哲也特別到場參與開幕典禮。


目前環南市場有四座超級快充站供攤商頭家使用。
目前環南市場有四座超級快充站供攤商頭家使用。

環南市場本次最大轉型重點之一，為禁止燃油機車進入的市場，此舉不僅能保持蔬果新鮮，也能有優質的購物環境，充份照顧消費者的健康。

環南市場內設有充電區域，包含喝杯咖啡的時間就可補充 50% 的超級充電站。
環南市場內設有充電區域，包含喝杯咖啡的時間就可補充 50% 的超級充電站。

快速補充能源，eMoving 設置超級快速充電站

iE Pickup 為 eMoving 專為商業用途所設計的全新電動機車，搭配快速充電的便利性、強大的載貨能力、持久的續航力及優異的車體剛性，為商用電動機車首選，也是目前最多環南市場攤商購買的品牌，再加上中華郵政、肯德基、Pizza Hut、摩斯漢堡等合作客戶，至目前為止銷量已累積破千台。此外，為服務廣大環南市場的攤商車主，eMoving 在市場內已建置 4 座超級快速充電站，10 分鐘即可補充 50% 的電量，iE Pickup 也可在市場內快速補充能源。

由台北市長柯文哲親自抽出 iE125 一台。
由台北市長柯文哲親自抽出 iE125 一台。

eMoving 電動自行車 3 倍變 10 倍優惠購車方案

身為環南市場最多攤商購買的廠商之一，eMoving 也特別捐出一台市價 73,800 元 iE125 供開幕當天購買福袋的民眾最大獎品。此外，現場或到全省據點用振興券購買 eMoving 電動自行車就可把原本的 3 倍變成 10 倍，3,000 元就能直接折抵 1 萬元，免加油、免牌、免照、免驗車及免燃料稅的五免特性最適合買菜或短程代步，歡迎到全省 eMoving 經銷商預約試乘。

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