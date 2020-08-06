▲ 麗寶最速再刷新，倍耐力 Diablo™ Superbike 助攻！

台中麗寶大賽道摩托車最速單圈紀錄，再次由國內摩托車好手江直螢使用倍耐力 Diablo™ Superbike 寫下 1 分 44.004 秒的全新最速紀錄，更是江直螢繼今年四月在同場地寫下當時最速紀錄（1 分 45.291 秒）後，再次挑戰自己，並成功寫下同場地的最速單圈紀錄。
7 月 26 日，在台中的麗寶大賽道舉辦的『絕影賽道日』活動中，國內摩托車好手江直螢（小江），挑戰自己在今年四月份於同場地創下單圈秒數，再次以同一部 Yamaha YZF-R6 跑車，搭載倍耐力 Diablo™ Superbike 下場進行挑戰，並順利以 1 分 44.004 秒的成績，成功完成這次自我挑戰。
這兩次的單圈秒數挑戰，江直螢（小江）的戰駒都是著裝倍耐力 Diablo™ Superbike下場，根據江直螢（小江）指出，在這次的挑戰中，倍耐力 Diablo™ Superbike 展現出倍耐力運動胎款向來令人喜愛的優異性能，尤其在這次首次使用倍耐力在今年初開發，為了 WSBK 賽事中 600C.C. 的最新後胎尺寸（190/60 R 17），不只傾倒速度、傾角都有明顯增加，更進一步讓車輛的迴旋轉向變得更加犀利；除此之外，大頃角狀態開油的安定感也增加許多，而前胎的支撐性也令人激賞，在激烈的操駕狀態下，前輪的轉向能力依舊保有相當優異的性能演出，再次讓車手對倍耐力輪胎的研發技術與產品實力留下深刻的體會。
值得一提的是，這次倍耐力提供給江直螢（小江）挑戰使用的後胎，是新增的後胎尺寸（190/60 R 17），也是 WSBK 賽事中 600 級別賽事唯一供應的後胎尺寸，其膠料配方能夠在高溫下展現更高的穩定性，具有新的胎型與結構，以改善接地面和加速下的穩定性以及性能一致性。
【倍耐力 Diablo™ Superbike 產品特色】
搶攻最速單圈的絕佳利器
。針對賽事研發的特殊膠料配方
。胎型設計讓騎士享有絕佳操控
。賽事中的穩定性能
。極高速狀態下仍具備優異循跡穩定性
（註：倍耐力 Diablo™ Superbike 為賽事專用胎，僅適於賽道環境，並不可於一般公路環境使用）