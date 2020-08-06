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家庭的忠實伴侶，Volkswagen Touran 低調但卻是最懂家庭的車

圖 / 文 = 葉毓中 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:35:41

▲ 家庭的忠實伴侶，Volkswagen Touran 低調但卻是最懂家庭的車
▲ 家庭的忠實伴侶，Volkswagen Touran 低調但卻是最懂家庭的車

若像電玩或動漫一樣，「人設」可以重來，我現在變身擁有兩個小孩的父親，小孩出門都是還需要乘坐兒童安全座椅的階段，要我挑一台車，我可能不會把範圍框在時興的休旅車，而會是一輛 5+2 人座的 MPV 轎式休旅車款，其中 Volkswagen Touran，更是選車清單中一定不會錯過的要角。


試駕車型為 Volkswagen Touran 280 TSI R-Line，售價為新台幣 138.8 萬元。
試駕車型為 Volkswagen Touran 280 TSI R-Line，售價為新台幣 138.8 萬元。

為何跳過休旅車？從車輛定位而論，MPV 本就是以載人機能最大化設定的車款，近乎單廂式的車體，友善的上下車高度、寬廣的視野、多變的座椅機能，多數還有可攻可守的第三排座椅，不用像 SUV 的 5+2 人座車型一定要來個 4.6 米以上的車身長度，論停車的便利性，MPV 自然是更棒。

在 SUV 休旅市場的夾攻下，此類中小型的 MPV 存活的不多，除了幾款國產代表以外，大概就剩下此次試車主角 Volkswagen Touran，私心認為，從設計美感、從內裝質感、從內裝機能面，Touran 都是最好的代表。

要挑選一輛以空間機能為主的車型，Volkswagen 本來就是很棒的品牌選擇，從多年來商旅車系的經驗累積，在乘用車領域上，Volkswagen 同樣有著很棒的空間機能，Golf 就做了最佳示範，一直是同級車款中空間表現的模範生。而在 Touran 身上也不例外，直挺線條的外觀內，換得的就是極佳的空間運用，且透過適度的妝點，如此次試車主角的 R-Line 套件，讓原本樸實的造型多了些亮點，雖然不到超級吸睛，但看久了那種美感，感覺更禁得起時間的考驗。

外觀加諸 R-Line 套件，包含空力套件與專屬銘牌。
外觀加諸 R-Line 套件，包含空力套件與專屬銘牌。

18 吋輪圈為 R-Line 車型專屬。
18 吋輪圈為 R-Line 車型專屬。

單邊雙出排氣尾管稍微添增一些性能味。
單邊雙出排氣尾管稍微添增一些性能味。

把個人的美感擺在一旁，坐進車內，尤其第二排座椅，你就可以感受到為何我對 Touran 是如此的喜愛，三個獨立座椅各有前後滑移、椅背調整機制，再搭配上兩個獨立第三排座椅，若把副駕駛座椅也傾倒，不僅可以放下 2.7 米長的物品，置物容積還可以在 137~1857 公升間自由變換。對於家庭用車而言最需要的是什麼？除了「安全」以外，我相信很多父母親會跟你說是「空間」，而這，就正是 Touran 的強項。

採用舒適型真皮座椅。
採用舒適型真皮座椅。

第二排座椅採取三只獨立座椅設計，個別皆具有前後滑移與椅背角度調整功能。
第二排座椅採取三只獨立座椅設計，個別皆具有前後滑移與椅背角度調整功能。

後座出風口具備電子控溫面板與折疊餐桌都是標準配備。
後座出風口具備電子控溫面板與折疊餐桌都是標準配備。

第三排座椅也採獨立設計。
第三排座椅也採獨立設計。

七人乘坐時後方置物容積為 137 公升。
七人乘坐時後方置物容積為 137 公升。

第二排座椅完全傾倒後，最大置物容積可達 1857 公升。
第二排座椅完全傾倒後，最大置物容積可達 1857 公升。

車系標配 8 吋多媒體鏡面觸控主機，並有多媒體手機鏡射功能。
車系標配 8 吋多媒體鏡面觸控主機，並有多媒體手機鏡射功能。

三區電子恆溫空調也為車系標配。
三區電子恆溫空調也為車系標配。

車內 R-Line 套件除了座椅上的字樣以外，湛黑頂篷也是專屬配備之一。
車內 R-Line 套件除了座椅上的字樣以外，湛黑頂篷也是專屬配備之一。

R-Line 專屬金屬踏板。
R-Line 專屬金屬踏板。

R-Line 專屬前車門金屬門檻飾板。
R-Line 專屬前車門金屬門檻飾板。

說完了空間，接著來看看安全。而這也是此次再次試駕 Touran 的原因。2020 年式的 Touran，將 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統列為車系標準配備，試駕的最高規格 280 TSI R-Line 車型科技更是齊全，熟悉的 ACC、AEB、車道修正輔助、車側盲點警示、後方橫向車流警示等功能無一漏缺，不過車道修正輔助比較偏向類似「乒乓球」的修正邏輯，也就是即將觸碰到車道線再修回的方式，而非一直維持在車道內的 Level 2 自動駕駛科技等級，但以台灣的用車路況而論，其實此般的 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統已相當足夠，且在同級或百萬內的 5+2 人座 MPV 車型中，有著  IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統的 Touran 可說是擁有最完整 ADAS 先進主動安全系統的唯一選擇。

2020 年式 Touran 標配 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統。
2020 年式 Touran 標配 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統。

ACC 主動式固定車距巡航系統控制介面位於方向盤左側。
ACC 主動式固定車距巡航系統控制介面位於方向盤左側。

車側維持及偏移警示系統雖然含有修正輔助功能，但基本上不算是車道置中維持的等級。
車側維持及偏移警示系統雖然含有修正輔助功能，但基本上不算是車道置中維持的等級。

全數改採 1.4TSI 渦輪增壓汽油引擎的動力編成，搭配上七速 DSG 的動力佈局，這是集團內相當熟悉的規格，對應此車長4 527mm、車重 1580kg 的車型，絕對可以用「輕鬆」形容整體的加速感受，但值得一提的是，試車過程時多數以兩人乘坐為主，若遇上七名成員滿座、遭遇上山陡坡情形，可能就需要更深的油門，爬上坡是一定沒問題，但要到游刃有餘，可能就要端看每個人對於動力的需求與體認了。

Touran 全面採取單一動力配置，280 TSI 代表的是搭載 1.4 升渦輪增壓汽油引擎，具備 150hp/5000~6000rpm 最大馬力與 25.5kgm/1500~3500rpm 最大扭力輸出。
Touran 全面採取單一動力配置，280 TSI 代表的是搭載 1.4 升渦輪增壓汽油引擎，具備 150hp/5000~6000rpm 最大馬力與 25.5kgm/1500~3500rpm 最大扭力輸出。

銜接七速 DSG 雙離合器自手排變速系統。
銜接七速 DSG 雙離合器自手排變速系統。

原廠數據顯示，可於 8.9 秒內完成 0-100km/h 加速過程，動力表現實屬輕快且活潑。
原廠數據顯示，可於 8.9 秒內完成 0-100km/h 加速過程，動力表現實屬輕快且活潑。

提到此動力編成，相信也有不少買家擔心日後的保養維修與品質耐用等問題，平心而論，在過去的市場評價中，消費者有此擔心可以想見，但以當前 Volkswagen 積極的挽救品質、提升售後服務水平的努力，再加上市場使用心得的回饋，車輛整體耐用度似乎已有所回升，如果可以繼續挺進，搭配既有優異的車輛本質，Touran 仍有機會成為最適家庭用車長青樹的代表。


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