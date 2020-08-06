▲ 家庭的忠實伴侶，Volkswagen Touran 低調但卻是最懂家庭的車

若像電玩或動漫一樣，「人設」可以重來，我現在變身擁有兩個小孩的父親，小孩出門都是還需要乘坐兒童安全座椅的階段，要我挑一台車，我可能不會把範圍框在時興的休旅車，而會是一輛 5+2 人座的 MPV 轎式休旅車款，其中 Volkswagen Touran，更是選車清單中一定不會錯過的要角。
為何跳過休旅車？從車輛定位而論，MPV 本就是以載人機能最大化設定的車款，近乎單廂式的車體，友善的上下車高度、寬廣的視野、多變的座椅機能，多數還有可攻可守的第三排座椅，不用像 SUV 的 5+2 人座車型一定要來個 4.6 米以上的車身長度，論停車的便利性，MPV 自然是更棒。
在 SUV 休旅市場的夾攻下，此類中小型的 MPV 存活的不多，除了幾款國產代表以外，大概就剩下此次試車主角 Volkswagen Touran，私心認為，從設計美感、從內裝質感、從內裝機能面，Touran 都是最好的代表。
要挑選一輛以空間機能為主的車型，Volkswagen 本來就是很棒的品牌選擇，從多年來商旅車系的經驗累積，在乘用車領域上，Volkswagen 同樣有著很棒的空間機能，Golf 就做了最佳示範，一直是同級車款中空間表現的模範生。而在 Touran 身上也不例外，直挺線條的外觀內，換得的就是極佳的空間運用，且透過適度的妝點，如此次試車主角的 R-Line 套件，讓原本樸實的造型多了些亮點，雖然不到超級吸睛，但看久了那種美感，感覺更禁得起時間的考驗。
把個人的美感擺在一旁，坐進車內，尤其第二排座椅，你就可以感受到為何我對 Touran 是如此的喜愛，三個獨立座椅各有前後滑移、椅背調整機制，再搭配上兩個獨立第三排座椅，若把副駕駛座椅也傾倒，不僅可以放下 2.7 米長的物品，置物容積還可以在 137~1857 公升間自由變換。對於家庭用車而言最需要的是什麼？除了「安全」以外，我相信很多父母親會跟你說是「空間」，而這，就正是 Touran 的強項。
說完了空間，接著來看看安全。而這也是此次再次試駕 Touran 的原因。2020 年式的 Touran，將 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統列為車系標準配備，試駕的最高規格 280 TSI R-Line 車型科技更是齊全，熟悉的 ACC、AEB、車道修正輔助、車側盲點警示、後方橫向車流警示等功能無一漏缺，不過車道修正輔助比較偏向類似「乒乓球」的修正邏輯，也就是即將觸碰到車道線再修回的方式，而非一直維持在車道內的 Level 2 自動駕駛科技等級，但以台灣的用車路況而論，其實此般的 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統已相當足夠，且在同級或百萬內的 5+2 人座 MPV 車型中，有著 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統的 Touran 可說是擁有最完整 ADAS 先進主動安全系統的唯一選擇。
全數改採 1.4TSI 渦輪增壓汽油引擎的動力編成，搭配上七速 DSG 的動力佈局，這是集團內相當熟悉的規格，對應此車長4 527mm、車重 1580kg 的車型，絕對可以用「輕鬆」形容整體的加速感受，但值得一提的是，試車過程時多數以兩人乘坐為主，若遇上七名成員滿座、遭遇上山陡坡情形，可能就需要更深的油門，爬上坡是一定沒問題，但要到游刃有餘，可能就要端看每個人對於動力的需求與體認了。
提到此動力編成，相信也有不少買家擔心日後的保養維修與品質耐用等問題，平心而論，在過去的市場評價中，消費者有此擔心可以想見，但以當前 Volkswagen 積極的挽救品質、提升售後服務水平的努力，再加上市場使用心得的回饋，車輛整體耐用度似乎已有所回升，如果可以繼續挺進，搭配既有優異的車輛本質，Touran 仍有機會成為最適家庭用車長青樹的代表。