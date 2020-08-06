🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

Lexus 獲工商時報「2020 臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:35:48

▲ Lexus 獲工商時報「2020 臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀
▲ Lexus 獲工商時報「2020 臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀

Lexus 台灣總代理和泰汽車榮獲《工商時報》2020 年「臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀。《工商時報》於 7 月 28 日舉辦「2020 臺灣服務業大評鑑」頒獎典禮，主辦單位邀請賴清德副總統出席頒獎，表揚來自不同服務業種的得獎企業。


和泰汽車 Lexus 榮獲「2020 臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀，由賴清德副總統頒發予和泰汽車 Lexus 本部賴光雄協理。
和泰汽車 Lexus 榮獲「2020 臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀，由賴清德副總統頒發予和泰汽車 Lexus 本部賴光雄協理。

「臺灣服務業大評鑑」已邁入第九屆，該項評鑑透過專業公正的「神秘客」調查，從各業種類別中，評選出優質的服務企業及優秀從業人員，透過專刋出版公開分享卓越的服務心法，讓各界一睹服務業楷模經營之道及服務創新力。和泰汽車代理之 Lexus 品牌，從眾多豪華車品牌激烈競爭中脫穎而出，勇奪「汽車賣場」類別金獎，也是和泰汽車連續第七年得獎（2014-15 年 Toyota 品牌、2016-17 年 Lexus 品牌、2018-19 年 Toyota 品牌、2020年 Lexus 品牌）。


今日頒獎典禮由和泰汽車 Lexus 本部賴光雄協理代表受獎；賴協理除了感謝工商時報每年舉辦評鑑所發揮的監督，及推動各行業提升服務水準的努力之外，也特別強調，Lexus 將持續在商品及服務面不斷自我要求與精進，提升人員訓練，強化各項軟硬體設施。


近年來 Lexus 斥資數億元重新打造新穎典雅的客休室，部分據點更導入 AI 智能機器人「Pepper」的點餐服務。更推出「愛車管家」體制，讓每一位車主都有一位專屬服務專員，期望專員可因熟悉車主的用車習慣與車況，能夠提供更客製化、貼心的服務。


為了達到完美的「以客為尊」服務，Lexus 一直以來投入大量訓練資源，累積培育販賣與服務人才。同時和泰汽車在 2015 年正式成立 Lexus 菁英學院，由總代理與經銷商統籌規劃各職種專業及通識能力，整合訓練資源創造更大的價值。每一位加入 Lexus 團隊的新人，入社 3 個月內必須完成 Lexus 顧客服務訓練。每年亦會舉辦 CS（Customer Satisfaction）訓練，為 Lexus 人員植入「Omotenashi 悉心款待」的 DNA，持續提供顧客高品質的服務。

隨著豪華車市場消費者的轉變，Lexus 以「Experience Amazing」的品牌精神，不僅獻上最優質車款、導入先進的科技及精準的服務，更致力於舉辦多樣化的車主活動，包含頂級豪華規格的 Glamping 星空野營、豐富身心靈的覓境食旅及體驗職人精神的創藝工坊等活動。

關鍵字

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR][塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽