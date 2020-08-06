▲ Lexus 獲工商時報「2020 臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀

Lexus 台灣總代理和泰汽車榮獲《工商時報》2020 年「臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀。《工商時報》於 7 月 28 日舉辦「2020 臺灣服務業大評鑑」頒獎典禮，主辦單位邀請賴清德副總統出席頒獎，表揚來自不同服務業種的得獎企業。
「臺灣服務業大評鑑」已邁入第九屆，該項評鑑透過專業公正的「神秘客」調查，從各業種類別中，評選出優質的服務企業及優秀從業人員，透過專刋出版公開分享卓越的服務心法，讓各界一睹服務業楷模經營之道及服務創新力。和泰汽車代理之 Lexus 品牌，從眾多豪華車品牌激烈競爭中脫穎而出，勇奪「汽車賣場」類別金獎，也是和泰汽車連續第七年得獎（2014-15 年 Toyota 品牌、2016-17 年 Lexus 品牌、2018-19 年 Toyota 品牌、2020年 Lexus 品牌）。
今日頒獎典禮由和泰汽車 Lexus 本部賴光雄協理代表受獎；賴協理除了感謝工商時報每年舉辦評鑑所發揮的監督，及推動各行業提升服務水準的努力之外，也特別強調，Lexus 將持續在商品及服務面不斷自我要求與精進，提升人員訓練，強化各項軟硬體設施。
近年來 Lexus 斥資數億元重新打造新穎典雅的客休室，部分據點更導入 AI 智能機器人「Pepper」的點餐服務。更推出「愛車管家」體制，讓每一位車主都有一位專屬服務專員，期望專員可因熟悉車主的用車習慣與車況，能夠提供更客製化、貼心的服務。
為了達到完美的「以客為尊」服務，Lexus 一直以來投入大量訓練資源，累積培育販賣與服務人才。同時和泰汽車在 2015 年正式成立 Lexus 菁英學院，由總代理與經銷商統籌規劃各職種專業及通識能力，整合訓練資源創造更大的價值。每一位加入 Lexus 團隊的新人，入社 3 個月內必須完成 Lexus 顧客服務訓練。每年亦會舉辦 CS（Customer Satisfaction）訓練，為 Lexus 人員植入「Omotenashi 悉心款待」的 DNA，持續提供顧客高品質的服務。
隨著豪華車市場消費者的轉變，Lexus 以「Experience Amazing」的品牌精神，不僅獻上最優質車款、導入先進的科技及精準的服務，更致力於舉辦多樣化的車主活動，包含頂級豪華規格的 Glamping 星空野營、豐富身心靈的覓境食旅及體驗職人精神的創藝工坊等活動。