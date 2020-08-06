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全新 Toyota Hilux 面子裡子都升級，145 萬正式登場

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:35:50

▲ 全新 Toyota Hilux 面子裡子都升級，145 萬正式登場
▲ 全新 Toyota Hilux 面子裡子都升級，145 萬正式登場

Toyota 總代理和泰汽車於 7 月 29 日舉辦全新 Hilux 上市發表會。Toyota 總代理和泰汽車於 6 月底開始接受客戶預訂，截至 7 月底已累積超過 300 台的訂單。


和泰汽車蘇純興總經理與 Hilux 合影。
和泰汽車蘇純興總經理與 Hilux 合影。

外觀內裝全面進化

全新 Hilux 在外觀與內裝皆有變革。車頭採用整合式進氣壩與水箱護罩設計，搭配大面積的暗銀色下護板。全新的前霧燈造型以及 LED Bi-Beam 頭燈組。車側部分，本次改款將車門把手、後視鏡與車斗飾桿等處以消光黑塗裝，並搭配全新 18 吋曜黑鋁圈，另追加皮卡車主熱愛的改裝品項-輪拱飾板。在後視造型上，升級 LED 雙 C 形光條式尾燈，提升夜間辨識度。本次小改更新增 LED 車斗照明燈，大幅提升夜間取物的便利性。另外，盾形尾門把手造型搭配暗銀色後保桿。外鈑色部分，本次新增三個特殊色-鈦金銅、綻曜藍與晶燦紅。


小改款 Hilux 車頭採用整合式進氣壩與水箱護罩設計，搭配大面積暗銀色下護板。
小改款 Hilux 車頭採用整合式進氣壩與水箱護罩設計，搭配大面積暗銀色下護板。

採 18 吋曜黑鋁圈搭配輪拱防刮飾板。
採 18 吋曜黑鋁圈搭配輪拱防刮飾板。


車尾門以六角形飾板呼應車頭造型。
車尾門以六角形飾板呼應車頭造型。

全新 Hilux 的車內採用消光類金屬髮絲紋與燻黑鍍鉻飾板材質，與冷光氣氛燈相互輝映。座椅的部分搭載雙色座椅以及前座通風座椅。



操控與性能躍進

全新 Hilux 在操控與越野性能亦有大幅度的提升。動力部分，藉由加大渦輪以及引擎周邊相關機件，最大馬力提升至 204ps/3,400rpm，最大扭力提升至 51.0kgm/1,600~2,800rpm。越野性能則在原有的四驅系統上，加上可協助判讀車輛動向的前輪舵角監測系統以及提升脫困能力的 Auto LSD 自動限滑差速器模態。

同樣搭載 2.7 升柴油引擎，具備 204ps/3400rpm 最大馬力與 51.0kgm/1600~2800rpm 最大扭力。
同樣搭載 2.7 升柴油引擎，具備 204ps/3400rpm 最大馬力與 51.0kgm/1600~2800rpm 最大扭力。

另外，新增的 VFC 可變流量控制動力方向盤，能依據行駛速度提供駕駛不同輔助力道，使全新 Hilux 在一般道路的操駕時方向盤更加就手好操控。搭配葉片彈簧襯套的強化，讓 Hilux 得以相當穩健的克服每個彎道。懸吊的部分採用全新 Super Flex 後葉片彈簧懸吊，透過葉片彈簧與減震筒的舒適化調校，阻尼回彈的力道最多可減少約 50%，大幅減輕彈跳的不適感。

換上全新 Super Flex 高性能舒適化懸吊，透過減震筒重新調校與改善葉片彈簧設計，行路質感可較先前車款明顯提升。
換上全新 Super Flex 高性能舒適化懸吊，透過減震筒重新調校與改善葉片彈簧設計，行路質感可較先前車款明顯提升。

標配 30 項安全配備*

在安全配備方面，全新 Hilux 不僅持續導入 TSS 主動式安全防護系統（包含 PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持定速系統、LDA 車道偏離警示系統）、7 顆 SRS 氣囊（改款後前座升級雙腔式椅側安全氣囊，完整包覆上半身，減少側撞造成的傷害）以及 PVM 環景影像輔助系統，達到 360°無死角越野的樂趣，更新增「DSC 檔位誤入動力限制系統」以及擴增束力限制預縮式安全帶至左右後座。標配高達 30 項的安全配備。


即日起，將於和泰汽車全台所屬 Toyota 展示據點正式展售。Toyota 同步推出 Hilux 專屬用品，包含原廠 TRD Sportivo 系列商品、專屬氣壓式引擎蓋撐桿及尾門緩降省力裝置，歡迎至全台 Toyota 服務廠洽詢選購。

相關資訊亦可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。

 

全新 Toyota Hilux

145 萬元

*註：安全配備作動有條件限制, 相關內容請洽各地經銷商參考車主手冊。

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