▲ Gogoro Eeyo 1 3,899 美元起開賣，九月中旬交車

Eeyo 1s 與 Eeyo 1 的車架，具備無立管的特殊設計幾何，運用世界碳纖維大廠 Toray™ T700 + T800 一級車架材質，在重點部位更以杜邦™ Kevlar ® 克維拉合成纖維加以強化，強韌且輕量的材質，同時兼顧載重。配色部分 Eeyo 1s 搭配「暖白」色系；Eeyo 1 則是搭配「雲朵藍」、「暮靄橙」二款配色。







即日起 Gogoro Eeyo™ 1 智慧電動單車正式開始銷售，消費者可於官方網站： https://eeyo.bike/us 上訂購，Eeyo 1s 預計在 8 月 10 日可交車給車主；而 Eeyo 1 預計將在 9 月份中旬交車。相關的駐車充電器配件，不僅可以同時充電，更可作為展示用的駐車架，預計將在 9 月單獨販售。



