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Volkswagen 企業客戶專屬禮遇，Tiguan 3 年內以六成購回

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:07

▲ Volkswagen 企業客戶專屬禮遇，Tiguan 3 年內以六成購回
▲ Volkswagen 企業客戶專屬禮遇，Tiguan 3 年內以六成購回

台灣福斯汽車為廣大企業客戶量身打造企業批售專案服務，服務內容包含「全台一站式便捷服務」、「全新養護概念」、「企業專屬服務」以及「殘值保證」，以此提升企業購車效率，簡化車隊管理作業。大量購車的企業客戶可享多項專屬服務與優惠方案，未來更有原廠精品折扣、取送車、優先服務保養訂單處理。



台灣福斯汽車秉持品牌核心精神「創新服務」，持續為企業客戶推出更多元的採購方式和彈性銷售方案，讓企業客戶輕鬆享受便利性與靈活性，為此推出四大服務方案給企業用戶，服務內容包含全面升級的「全台一站式便捷服務」、「全新養護概念」、「專屬服務」以及「殘值保證」，以完善產品陣容和領先業界的服務滿足各種業務需求，透過 Volkswagen 企業服務團隊為企業客戶尋找合適車款，帶來最優良的德制之作和顧客體驗。

台灣福斯汽車擁有完整便捷的全台服務網絡，22 個經銷據點遍布全台、從北到南提供「全台一站式便捷服務」。

全新養護概念」即所謂優化整體養車成本，不管是 T-Cross、Golf 或是 Tiguan，合計燃油效率、保險稅賦、維修保養及零件耗損等的 10 年養車總成本，在市場上極具競爭力；此外，透過長里程彈性保養概念，保養週期延伸至最長二年或最多 30,000 公里，加上領先業界的四年不限里程保固，不僅完美降低企業擁車成本，減少車主保養與回廠的次數，更提升汽車養護效率，增加企業便利性。

台灣福斯汽車更提供企業客戶「專屬服務」，未來可享有零件折扣優惠及維修帳款月結等維修服務、忠誠車主再購優惠方案，以及全方位道路支援「Volkswagen 行動禮遇」，讓企業車主每一趟旅程暢行不受阻礙；另外，企業退役車輛更可在Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車官網寄售，大幅簡化後續處理流程和時間；其中部分企業車主更有機會參與福斯總部海外試駕體驗活動。

台灣福斯汽車為保障企業客戶安心購車也放心賣車，客製「殘值保證」專案，依據企業客戶需求，從財務角度出發設計車輛買回方案，有效保證企業用車殘值、降低財務的不確定性；現更限時推出 Tiguan 指定車型保證買回專案，3 年內以新車價格 60% 購回。

此外，台灣福斯汽車將陸續推出各種優惠方案，並且預計提供企業客戶取送車服務、優先服務保養訂單處理。

更多詳情請洽台灣福斯汽車企業客戶服務官網

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