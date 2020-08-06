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Mazda 100 週年紀念車 102.9 萬起，買就送經典模型車

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:08

▲ Mazda 100 週年紀念車 102.9 萬起，買就送經典模型車
▲ Mazda 100 週年紀念車 102.9 萬起，買就送經典模型車

今年為 Mazda 正式邁入 100 週年的里程碑，台灣馬自達正式發表 Mazda 100 週年紀念車款，融合諸多 100 週年紀念的特別設計元素，並以紅白配色致敬經典與彰顯品牌重要里程碑。



Mazda 100 週年紀念車款共推出Mazda3五門、Mazda CX-30、Mazda MX-5 與 Mazda MX-5 RF 四種車型，於今日正式展開接單作業。正式售價分別為: Mazda3 五門新台幣 102.9 萬元、Mazda CX-30 新台幣 112.9 萬元、Mazda MX-5 新台幣 139 萬元、Mazda MX-5 RF 新台幣 156 萬元，預計今年第四季起開始陸續交車。


向經典 R360 Coupe 致敬

Mazda 100 週年紀念車款設計靈感取自 Mazda 的首款四輪乘用車 R360 Coupe。該車款於 1960 年上市時，採用了當時的前衛設計及獨家技術，標誌著 Mazda 作為一家乘用車造車公司的重要起始點。R360 Coupe 配備自排變速箱以及四行程 V 型引擎，是當時輕型乘用車市場上前所未有的創舉。為了打造全面輕量化設計，大量採用鋁合金材料，以及單體式車身結構，經典紅白配色更成就 R360 Coupe 的獨特風格與時尚感。輕巧的 R360 Coupe 提供卓越駕馭性能。

Mazda MX-5/ MX-5 RF 為黑色皮革飾板搭配冷氣出風口白色飾環。
Mazda MX-5/ MX-5 RF 為黑色皮革飾板搭配冷氣出風口白色飾環。

MAZDA 100 週年紀念車款採用躍雪白外觀車色，以及蘊含日式優雅風範的酒韻紅真皮座椅，向深具歷史意義的經典車型 R360 Coupe 致敬。車身與內裝等多處細節也融入 100 週年紀念的設計元素，包含葉子板鑲嵌「1920-2020」字樣的專屬紀念銘版，輪圈蓋則飾以 100 週年紀念廠徽；質感細膩的白色皮革內裝飾板搭配專屬紀念酒紅踏墊，座椅頭枕同樣烙印上 100 週年紀念廠徽。此外，Mazda 更為車主打造 100 週年紀念廠徽鑰匙式樣。

Mazda3 內裝。
Mazda3 內裝。


除了別具紀念意義的特別設計之外，Mazda 所引以為傲、兼顧動能與節能的Skyactiv Technology 全新動能科技，前瞻完備的 i-Activsense 主動安全科技，以及流暢線性的人馬一體操駕體驗，同樣透過 100 週年紀念車款呈現給消費者。

Mazda MX-5 100 週年紀念版搭配限定專屬酒紅色頂蓬。
Mazda MX-5 100 週年紀念版搭配限定專屬酒紅色頂蓬。

Mazda CX-30。
Mazda CX-30。

Mazda3。
Mazda3。

台灣馬自達將於 8 月 1 日至 2 日，在 Mazda 全國展示中心舉辦 100 週年紀念車款新車鑑賞活動。此外，台灣馬自達榮耀再加碼，來店賞車即可獲得 Mazda 100 週年限量精緻禮品；訂購 100 週年紀念車款的消費者，更可獲得限量專屬交車禮 R360 Coupe 經典模型車。


Mazda CX-30 內裝。
Mazda CX-30 內裝。

100 週年紀念車款的座椅頭枕，烙印上100週年紀念廠徽。
100 週年紀念車款的座椅頭枕，烙印上100週年紀念廠徽。

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