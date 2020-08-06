▲ Porsche上半年台灣逆勢成長，Taycan 全球繳出逾 4,000 台

台灣市場逆勢成長





台灣市場則於 2020 年度上半年銷售斬獲佳績，銷售量達 1,831 輛，較去年成長 15%。其中 Cayenne 全車系銷售表現出色，較去年成長 41%，Cayenne Coupé 則榮登上半年最熱門車款。此外，品牌旗下經典跑車 911 表現同樣亮眼，成長幅度為全車系最高，達 54%；而傳承賽車榮光的 718 車系也成長達 35%。





歐洲屹立全球銷量最高市場之一





在亞太、非洲與中東市場，保時捷的銷售量表現出色，2020 上半年共交車達 55,550 輛。韓國與日本表現強勁，分別交車達 4,242 部與 3,675 部，皆較去年同期增長兩位數。在歐洲市車共計 32,312 輛保時捷被交予客戶；而美國總交車數則為 24,186 輛。



