▲ Porsche上半年台灣逆勢成長，Taycan 全球繳出逾 4,000 台

在 2020 年上半年，保時捷於全球共交車 116,964 輛。受到 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，保時捷全球眾多展間關閉了數週，導致交車數較去年同期下降 12%。最受歡迎的車型 Cayenne 交車數總計為 39,245 部，而 Macan 則為 34,430 部。保時捷的經典跑車 911 則交車達 16,919 輛，較去年成長 2%。品牌首款純電跑車 Taycan 在上半年交車共 4,480 部。
台灣市場逆勢成長
台灣市場則於 2020 年度上半年銷售斬獲佳績，銷售量達 1,831 輛，較去年成長 15%。其中 Cayenne 全車系銷售表現出色，較去年成長 41%，Cayenne Coupé 則榮登上半年最熱門車款。此外，品牌旗下經典跑車 911 表現同樣亮眼，成長幅度為全車系最高，達 54%；而傳承賽車榮光的 718 車系也成長達 35%。
歐洲屹立全球銷量最高市場之一
在亞太、非洲與中東市場，保時捷的銷售量表現出色，2020 上半年共交車達 55,550 輛。韓國與日本表現強勁，分別交車達 4,242 部與 3,675 部，皆較去年同期增長兩位數。在歐洲市車共計 32,312 輛保時捷被交予客戶；而美國總交車數則為 24,186 輛。
年度
交車數
2019
2020
成長率
全球
133,484
116,964
-12%
歐洲
39,243
32,312
-18%
德國
14,186
10,702
-25%
美洲
36,844
29,102
-21%
美國
30,257
24,186
-20%
亞太、非洲與中東地區
57,397
55,550
-3%
台灣
1,594
1,831
15%