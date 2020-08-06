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GoShare 進駐新北，綁定 Apple Pay、Visa 抽 1 元驚喜

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:13

▲ GoShare 進駐新北，綁定 Apple Pay、Visa 抽 1 元驚喜
▲ GoShare 進駐新北，綁定 Apple Pay、Visa 抽 1 元驚喜

GoShare 正式於新北市啟動 GoShare 隨借隨還服務，連結北北桃生活圈。除了 Gogoro VIVA 與 Gogoro 2 車款，更首度納入 Gogoro 3 車款，年底前將投放共 2,000 台車輛服務新北民眾。上線首三日，全台所有隨借隨還服務車款均享第 6 分鐘後，每分鐘 1 元的超狂好康；即日起至 8 月 13 日，於新北市服務範圍內借車或還車，還有加碼騎乘金獎勵。


GoShare 於 7 月 30 日 16:00 正式於新北市啟動隨借隨還服務。
GoShare 於 7 月 30 日 16:00 正式於新北市啟動隨借隨還服務。

延續今年 6 月支援 Apple Pay 行動支付，GoShare 深度整合 Apple Pay 與 NFC 技術，將使用場域延伸至車輛預約與騎乘，更成為首個使用 Apple Pay「預授權 Delayed Capture」功能的首家品牌，揭曉全新 「TAP & GO」 預約功能 —— 手機感應就能一步自動預約車輛，不需預扣信用額度就能先完成付款授權，在騎乘結束後輕鬆支付。

圖為新北市副市長吳明機。
圖為新北市副市長吳明機。

因應「TAP & GO」 功能上線，全台 GoShare 與 GoShare DOTS 車輛將於 8 月陸續完成車身上 Apple Pay 標示佈建。用戶只要持有 iPhone XR 及以上機型，將 GoShare App 更新至 2.5.1 版本、設定 Apple Pay 為付款方式，喚醒手機螢幕後，就能夠在任意一台車輛上感應 Apple Pay 標示，體驗迅速預約與支付的流暢快感。

新北市成為首個坐擁 GoShare 隨借隨還與 GoShare DOTS 定點借還服務、三種 Gogoro 車款的 GoShare 服務城市。從左至右為 GoShare 新事業總監姜家煒、新北市交通局局長鍾鳴時。
新北市成為首個坐擁 GoShare 隨借隨還與 GoShare DOTS 定點借還服務、三種 Gogoro 車款的 GoShare 服務城市。從左至右為 GoShare 新事業總監姜家煒、新北市交通局局長鍾鳴時。

同時，GoShare 攜手 Visa 突破以往常見的月結刷卡回饋，隨機折抵當筆結帳金額。8 月 1 日起至 9 月 30 日於台灣首發「隨機即享 1 元 驚喜價」活動，使用 Visa 信用卡或簽帳金融卡綁定 Apple Pay，每趟有效騎乘就有機會僅用 1 元結帳！

GoShare 深度整合 Apple Pay 與 NFC 技術，成為首個使用 Apple Pay「預授權 Delayed Capture」功能的首家品牌，揭曉全新 「TAP & GO」 預約功能。從左至右為 Apple Pay 大中華區商戶負責人 Dylan Shaw、GoShare 新事業總監姜家煒、Apple Maps 亞太區業務負責人 Charlie Lin。
GoShare 深度整合 Apple Pay 與 NFC 技術，成為首個使用 Apple Pay「預授權 Delayed Capture」功能的首家品牌，揭曉全新 「TAP & GO」 預約功能。從左至右為 Apple Pay 大中華區商戶負責人 Dylan Shaw、GoShare 新事業總監姜家煒、Apple Maps 亞太區業務負責人 Charlie Lin。

6 分鐘後每分鐘 1 元，新北限定借還加碼獎勵

GoShare 祭出「第 6 分鐘後，每分鐘 1 元」優惠，還獻上新北獨家加碼騎乘金與多重銀行刷卡回饋：

  • 7 月 30 日至 8 月 2 日，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款第 6 分鐘後，享每分鐘 1 元，不限騎乘次數。
  • 7 月 30 日至 8 月 13 日，凡完成有效騎乘 「GoShare 隨借隨還」服務車款，並於新北市服務範圍內借車或還車，即可獲得 20 元騎乘金優惠券一張，每位用戶累計最高可獲得總價值 100 元騎乘金優惠券。
  • 8 月 1 日至 8 月 31 日，台新銀行信用卡全卡友綁定 Apple Pay 付款，首筆就有 50% 刷卡金無上限回饋，之後趟趟賺 20% 刷卡金回饋。
  • 8 月 1 日至 8 月 31 日，以滙豐銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，完成指定騎乘次數最高可獲得 60 元刷卡金回饋。
  • 8 月 1 日至 9 月 30 日，使用任一凱基銀行信用卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，首筆即獲 100% 刷卡金，每人回饋上限 100 元；之後每趟有效騎乘均有 20% 刷卡金回饋，每人回饋上限 200 元。

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