▲ GoShare 進駐新北，綁定 Apple Pay、Visa 抽 1 元驚喜

GoShare 正式於新北市啟動 GoShare 隨借隨還服務，連結北北桃生活圈。除了 Gogoro VIVA 與 Gogoro 2 車款，更首度納入 Gogoro 3 車款，年底前將投放共 2,000 台車輛服務新北民眾。上線首三日，全台所有隨借隨還服務車款均享第 6 分鐘後，每分鐘 1 元的超狂好康；即日起至 8 月 13 日，於新北市服務範圍內借車或還車，還有加碼騎乘金獎勵。
延續今年 6 月支援 Apple Pay 行動支付，GoShare 深度整合 Apple Pay 與 NFC 技術，將使用場域延伸至車輛預約與騎乘，更成為首個使用 Apple Pay「預授權 Delayed Capture」功能的首家品牌，揭曉全新 「TAP & GO」 預約功能 —— 手機感應就能一步自動預約車輛，不需預扣信用額度就能先完成付款授權，在騎乘結束後輕鬆支付。
因應「TAP & GO」 功能上線，全台 GoShare 與 GoShare DOTS 車輛將於 8 月陸續完成車身上 Apple Pay 標示佈建。用戶只要持有 iPhone XR 及以上機型，將 GoShare App 更新至 2.5.1 版本、設定 Apple Pay 為付款方式，喚醒手機螢幕後，就能夠在任意一台車輛上感應 Apple Pay 標示，體驗迅速預約與支付的流暢快感。
同時，GoShare 攜手 Visa 突破以往常見的月結刷卡回饋，隨機折抵當筆結帳金額。8 月 1 日起至 9 月 30 日於台灣首發「隨機即享 1 元 驚喜價」活動，使用 Visa 信用卡或簽帳金融卡綁定 Apple Pay，每趟有效騎乘就有機會僅用 1 元結帳！
第 6 分鐘後每分鐘 1 元，新北限定借還加碼獎勵
GoShare 祭出「第 6 分鐘後，每分鐘 1 元」優惠，還獻上新北獨家加碼騎乘金與多重銀行刷卡回饋：
- 7 月 30 日至 8 月 2 日，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款第 6 分鐘後，享每分鐘 1 元，不限騎乘次數。
- 7 月 30 日至 8 月 13 日，凡完成有效騎乘 「GoShare 隨借隨還」服務車款，並於新北市服務範圍內借車或還車，即可獲得 20 元騎乘金優惠券一張，每位用戶累計最高可獲得總價值 100 元騎乘金優惠券。
- 8 月 1 日至 8 月 31 日，台新銀行信用卡全卡友綁定 Apple Pay 付款，首筆就有 50% 刷卡金無上限回饋，之後趟趟賺 20% 刷卡金回饋。
- 8 月 1 日至 8 月 31 日，以滙豐銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，完成指定騎乘次數最高可獲得 60 元刷卡金回饋。
- 8 月 1 日至 9 月 30 日，使用任一凱基銀行信用卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，首筆即獲 100% 刷卡金，每人回饋上限 100 元；之後每趟有效騎乘均有 20% 刷卡金回饋，每人回饋上限 200 元。