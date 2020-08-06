▲ 全台首間 Volvo Downtown Store 新莊登場

國際富豪汽車今日宣布凱銳汽車位於新莊宏匯廣場一樓之城市展間正式開幕。此為台灣首間完全符合瑞典原廠規範之「Volvo Downtown Store」。也是國際富豪汽車自 2016 年起導入「Volvo Retail Experience」計劃後，再次為了提升台灣市場服務所全新設立的「Downtown Store 城市展間」。
國際富豪汽車自 2016 年導入 VRE 「Volvo Retail Experience」 概念，並計劃在 2021 年底前將國內所有 Volvo 全功能經銷據點完成升級。VRE 展間旨在提供客戶輕鬆自在的賞車體驗，且不論硬體規劃或是人員服務訓練，皆以顧客滿意為核心，以高標準的新車銷售與售後服務體驗為營運宗旨。而 DTS - Volvo Downtown Store 更是國際富豪汽車導入 VRE 下的城市展間營運概念而建置的複合式體驗據點，DTS 綜合 Volvo 品牌體驗與 FIKA 生活休憩，以輕鬆無壓的據點陳設貼近群眾的生活日常。國際富豪汽車今日宣布全新 DTS 概念之凱銳汽車新莊「城市展間」正式開幕。
有別於一般 VRE 據點往往建置在市區邊陲，國際富豪汽車攜手與凱銳汽車斥資千萬所打造的 DTS 多功能城市展間，設址在全新開幕位處於新北副都心的新莊宏匯廣場一樓，總佔地 66 坪。整體設計不僅取材大自然元素，更搭載各項節能設備來響應 Volvo 所極力推廣的節能與環保永續效應。以水泥為底搭配著梣木格柵輔以溫暖的大地色系與極光燈幕來營造自然且自在的北歐簡約感受。現場以 Volvo PHEV 雙能電動車系為主打產品，更展售 Volvo 原廠生活精品。DTS 據點外牆架設 5×3 米演唱會專用大型透視 LED 看板，以炫目的視覺科技帶出極致的感官享受。凱銳汽車新莊 DTS 城市展間亦提供手沖/義式咖啡與法式精緻甜點，同時在宏匯廣場地下停車場設有 7 座可提供 PHEV 雙能電動車款之專屬充電車位（預計 2020 年底前完工）。