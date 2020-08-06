▲ 參加中華三菱「發現之旅」，抽價值逾 5,000 元「台味制霸超玩券」

中華三菱響應政府擴大振興在地經濟，2020 年「發現之旅」將開放登記抽『台味制霸超玩券』，邀請車主帶著全家大小或三五好友暢遊台灣。
為讓車主玩得盡興，中華三菱嚴選了全台灣北、中、南、東，以及離島等 14 條路線，更邀請到台灣重量級網路實境綜藝節目藝人挑戰專屬路線，於體驗路線前就能觀看台味路線好吃、好喝、好玩、好買的過程。即日起只要下載 Car Life APP 註冊會員，並於 8/3 登入 APP 內的活動頁面登記並且中籤的幸運兒即能獲得台味制霸超玩券（總價值超過 5,000元），不僅提供精選店家、飯店專屬優惠，還內含 300 元菱用金可於配合之 70 個在地台味折抵消費。
嚴選台味路線 發現台灣之美
中華三菱為國旅加溫，2020 年發現之旅特別改變以往發現之旅的活動形式，由單一場地及時間的模式，升級為全台都是發現之旅目的地，更抓緊暑假的旅遊熱潮，讓車主能於 8/14~9/13 攜家帶眷揪朋友一起挑戰本次『發現台味大挑戰』嚴選的 14 條路線。例如選擇挑戰台南路線，就可以體驗精心挑選的五個在地台味：大啖台南阿財點心令人垂涎三尺的香腸熟肉，炎炎夏日必喝的雙生綠豆沙牛乳，暢玩十鼓仁糖文創園刺激的高空溜滑梯，一訪職人百年堅持的晉發米穀商店，走進 Kadoya 日式老屋品嚐法式蒙布朗。每條路線都有 5 個在地台味，不管是正宗在地好味道，亦或是台洋、台日合璧，民眾都可以在活動頁面上查詢精心蒐羅的 14 條路線、70 個在地台味。
免費騎 eMoving 暢遊馬祖
Mitsubishi 邀請你搭上時下最夯的跳島行程，挑戰馬祖的專屬台味據點，吃喝玩樂住都可以拿著台味制霸超玩券折抵費用外，還可以憑超玩券內市價 500 元的 eMoving 一日免費體驗券，在島上騎著電動機車挑戰路線。
邊住邊玩 3400 元優惠價入住菁鑽聯盟五星級飯店
好玩好行 格上租車專案指定三菱車款免費延長六小時
凡持『台味制霸超玩券』即能以 3,400 元的專屬優惠價格購買菁鑽聯盟貴賓住宿劵，持券選擇任一家聯盟飯店一泊一食或是格上租車指定車款至多 48 小時服務，就能享受「一券在握．隨行所欲」的便利性。中華三菱合作夥伴，格上租車另外提供優惠專案，指定三菱車款還能再免費延長六小時的租車優惠。
登記就抽價值超過 5,000 元台味制霸超玩券
本次中華三菱發現之旅報名流程簡單易上手，事先下載 Car Life APP 註冊並登入，即可進入『發現台味大挑戰』活動網頁線上登記，名額有限將以抽籤方式抽出中籤幸運者，民眾可於 8/3 中午 12:00 至 8/7 上午 11:59 前線上登記，並於 8/10 上午 10:00 可做線上查詢抽籤結果，中籤的幸運者憑簡訊通知至所選定的三菱展示中心領取總優惠價值超過 5,000 元的台味制霸超玩券。
只要於活動期間 8/14 至 9/13 止選定其中一條挑戰路線並完成其中兩個在地台味，上傳活動專屬濾鏡合照並公開打卡，就可以再獲得中華三菱發現好禮！活動詳情詳見三菱官方粉絲團https://www.facebook.com/5230.tw