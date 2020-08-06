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只有 300 台！Hyundai Elantra Sport 終極版 76.9 萬起發售

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:18

▲ 只有 300 台！Hyundai Elantra Sport 終極版 76.9 萬起發售
▲ 只有 300 台！Hyundai Elantra Sport 終極版 76.9 萬起發售

Elantra Sport 升級專屬套件及時尚冶鍊灰新色同步推出，推出限量 300 台 Final Force 終極版舊換新 76.9 萬元起。



免費升級專屬終極套件

Elantra Sport Final Force 終極版，承襲家族中轎跑車系 DNA，包含 Intense Glide 前掠式跑格的設計元素，襯以專屬的 Black Package 炫黑套件襯飾，六角型蜂巢式氣壩、後照鏡飾蓋以及雙色炫動鋁圈均黑化處理，搭配全車類麂皮座椅鋪陳。不僅如此，Final Force 終極版更標準配量身訂製的空力飾件組，包括前略式導風翼，破風式下擾流翼、戰略式尾翼以及超導高速分流器。


Elantra Sport Final Force 終極版搭載高效能1.6L 渦輪增壓引擎，輸出 204 匹最大馬力、27 公斤米最大扭力，結合同級唯一的 7 速 DCT 變速箱。精準的過彎指向性，搭配前麥花臣、後獨立多連桿的運動化懸吊系統，以及嶄新的運動化底盤調校。

在主被動安全與智能科技配備方面，Elantra Sport 車體以高達 53% AHSS 先進高剛性鋼材打造。在 SmartSense 智能安全科技的加持下，包括 FCA / FCW 前方煞停輔助、LKA/LDW 車道偏移輔助、DAW 駕駛疲勞警示等主動防護科技均列入全車系標準配備。

Elantra Sport 全車系均標準配備 LED 複眼式投射頭燈與光條式尾燈新式照明配備，Smart Shift 駕馭模式與 Smart Trunk 智慧感應尾門更提升機能需求。

限量 300 位車主

全新 Elantra Sport Final Force 終極版配備升級，搭配原廠全新「冶鍊灰」車色，共推出二車型：Sport 型舊換新 76.9 萬，Sport 極速型 80.9 萬。

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