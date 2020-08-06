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Honda HR-V RS 84.9 萬酷黑上市

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:19

▲ Honda HR-V RS 84.9 萬酷黑上市
▲ Honda HR-V RS 84.9 萬酷黑上市

Honda Taiwan 新增一款 RS（Road Sailing）車型，在 2020 年 7 月 31 日起展開接單活動，並歡迎消費者於 8 月 8 日起親臨全國 Honda Cars 賞車。



Honda HR-V RS 車型在外觀上導入個性化套件，其中包含個性化的「RS 極酷黑前後保桿及側裙」，而在細部結構上增添「釉光黑後視鏡」「手把及後牌照飾條升級為燿黑鍍鉻」，RS 車型專屬 17 吋雙切式鋁合金輪圈，最後再加入 Honda RS 專屬銘版點綴。此外，在內裝部分為了增添個性化氛圍，搭配著「靜謐黑頂棚」以及「運動化鋁合金踏板」。


Honda HR-V，搭載著 1.8L i-VTEC 引擎，G-Design Shift Logic CVT 無段變速系統，兼具駕駛樂趣和環保節能兩大特質，能夠帶來 143PS 馬力於 4,300 轉可達到 17.5kg-m 的扭力峰值，並提供 Paddle Shift 換檔快撥鍵，讓駕駛及操控樂趣大幅提升。


HR-V 擁有變化多端的 Ultra Seat 多功能變化座椅，包含彈性 U 模式（後座椅向前打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊）及後座 6 / 4 分離傾倒等，提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。


8 月份入主 Honda HR-V 享 5年不限里程延長保固。

車型

VTi-S

S

RS

售價

77.7萬

84萬

84.9萬

 

欲知更多「2020 Honda HR-V」資訊、其他車款優惠內容及體驗試乘，請洽全國 Honda Cars 經銷據點或登入Honda Taiwan專屬網站  http://www.honda-taiwan.com.tw/  查詢。

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