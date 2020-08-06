▲ 和泰 7 月雙品牌表現亮眼，總市佔破三成

7 月車市在疫情趨緩及各大廠持續加大促銷力道下，整體市場登錄 43,939 台，去年比 90.7%。和泰汽車代理的 Toyota 及 Lexus 品牌銷售表現亮眼。
在吸塵器交車禮及多款熱銷車高額零利率專案的推動下，合計登錄 13,125 台，Toyota 單一品牌搶下近 3 成總市場銷售，為今年元月後的新高紀錄，持續蟬聯台灣車市龍頭寶座。（Toyota+Lexus 7 月合計 15,760 台，為今年銷售新高紀錄，市佔率達 35.9%）
其中，Toyota RAV4 全月熱銷 3,961 台，逼近今年 1 月創下的歷史最高紀錄 4,089 台。國產車方面，Toyota Altis 熱銷 3,724 台，也創下今年 Altis 銷售數字的新高；Sienta 及 Yaris 亦分別繳出 1,504 及 1,394 台，分別佔據全乘用車市場的第 5、6 名。
和泰汽車旗下 Lexus 品牌表現越來越突出，7 月份以 2,635 台的成績確保了豪華車品牌銷售第一名的王座，在 5-7 月期間，已經連續 3 個月蟬聯銷售冠軍。
Lexus 不僅是銷售品牌冠軍，其中，7 月份休旅車級距市場占比更高達 45.1%，以幾乎市場一半的占比大幅領先各品牌競爭對手，從中大型休旅至小型跨界休旅全面稱霸。NX 車系於 7 月份再次以 1,015 台站穩第一名；RX 7 月即以 461 台稱霸中大型豪華休旅車級距；而跨界休旅 UX 推出後也熱銷好評不斷，7 月以 578 台穩居小型休旅霸主地位。
Lexus 1-7 月份累計銷售台數高達 14,202 台，去年比 111.2% 創下歷史新高。
8 月到來，Toyota 除延續 7 月振興券優惠及交車三大好禮註1外，更首度針對熱銷車款 Altis 油電及 RAV4 油電加碼推出高額零利率優惠註2，請有購車需求的消費者把握民俗月前最佳優惠，洽詢全台Toyota 展示中心，或至 Toyota 網站(www.toyota.com.tw)查詢相關優惠資訊。
註1 : 「振興券優惠」係指於活動期間內使用政府發放之「實體」3,000元振興券購買TOYOTA指定車款且完成領牌者，可抵一萬元購車金。三大好禮包括「Panasonic旗艦級無線吸塵器組」、「5年14萬公里延長保固」、「高額0利率專案」，詳細活動內容辦法及限制依TOYOTA官網公告為主。
註2 : ALTIS(含油電)貸款總額上限為70萬元，期數上限為36個月；RAV4油電貸款總額上限為50萬元，期數上限為30個月。