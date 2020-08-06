▲ eReady 智慧雙輪品管檢測與時俱進

距離 eReady 智慧雙輪全球首發的日期越近，eReady 不僅接連公布實車重要細節之外，包含店鋪、服務人員的訓練以及生產線，也都正積極的為新車上市而加速運轉中。特別是台鈴工業 46 年的生產線，在 eReady 智慧雙輪自有品牌成立之後，也成為了台灣第一個油、電雙輪具彈性共用生產線的品牌。
eReady 智慧雙輪品質要求承襲嚴謹的工藝精神 調校出最佳的靈活性與穩定性
模組化平台已經是目前各大國際汽車集團用以研發新車的主流，因應模組化的的電池與馬達模組零件，台鈴工業以豐富的造車經驗針對 eReady 智慧雙輪調校出最適的懸吊系統、動力傳動系統、煞車系統、散熱系統，將動能效率最大化以達到行駛的靈活性與穩定性。並經過多次 Focus Group（焦點團體）聚焦，就是要打造舒適的騎士姿勢及賦予最佳的騎乘體驗。
eReady 智慧雙輪以台鈴工業品質要求嚴謹的速克達生產線為基礎，為電動智慧雙輪開設了嶄新的生產流程，除了從備料成台份到剎車、速率與燈光噪音的測試，每一道生產線程序都依循 46 年來的經驗與要求，eReady 智慧雙輪在廠內更增加了一道「IR 阻抗工程機能檢測」，也就是電動車的電池絕緣電阻測試，其重要程度相當於燃油機車的耐壓測試。要將測試電池放入車輛中並且接上測試訊號線，接著開啟儀器來檢查電阻值，以幾兆歐為單位的電阻值來測試電池是否符合出廠規範，確保每一輛 eReady 智慧雙輪能夠在不同環境下，穩定而安全的電驅運行。
eReady 智慧雙輪重視每一台車出廠的品質與車主使用的便利與安全，也讓美好的移動體驗能夠久長，接下來也將有更多 eReady 新車開發幕後秘密陸續釋出，敬請拭目以待。