🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

eReady 智慧雙輪品管檢測與時俱進

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:22

▲ eReady 智慧雙輪品管檢測與時俱進
▲ eReady 智慧雙輪品管檢測與時俱進

距離 eReady 智慧雙輪全球首發的日期越近，eReady 不僅接連公布實車重要細節之外，包含店鋪、服務人員的訓練以及生產線，也都正積極的為新車上市而加速運轉中。特別是台鈴工業 46 年的生產線，在 eReady 智慧雙輪自有品牌成立之後，也成為了台灣第一個油、電雙輪具彈性共用生產線的品牌。



eReady 智慧雙輪品質要求承襲嚴謹的工藝精神 調校出最佳的靈活性與穩定性

模組化平台已經是目前各大國際汽車集團用以研發新車的主流，因應模組化的的電池與馬達模組零件，台鈴工業以豐富的造車經驗針對 eReady 智慧雙輪調校出最適的懸吊系統、動力傳動系統、煞車系統、散熱系統，將動能效率最大化以達到行駛的靈活性與穩定性。並經過多次 Focus Group（焦點團體）聚焦，就是要打造舒適的騎士姿勢及賦予最佳的騎乘體驗。

eReady 智慧雙輪以台鈴工業品質要求嚴謹的速克達生產線為基礎，為電動智慧雙輪開設了嶄新的生產流程，除了從備料成台份到剎車、速率與燈光噪音的測試，每一道生產線程序都依循 46 年來的經驗與要求，eReady 智慧雙輪在廠內更增加了一道IR 阻抗工程機能檢測」，也就是電動車的電池絕緣電阻測試，其重要程度相當於燃油機車的耐壓測試。要將測試電池放入車輛中並且接上測試訊號線，接著開啟儀器來檢查電阻值，以幾兆歐為單位的電阻值來測試電池是否符合出廠規範，確保每一輛 eReady 智慧雙輪能夠在不同環境下，穩定而安全的電驅運行。

eReady 智慧雙輪重視每一台車出廠的品質與車主使用的便利與安全，也讓美好的移動體驗能夠久長，接下來也將有更多 eReady 新車開發幕後秘密陸續釋出，敬請拭目以待。

關鍵字

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR][塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽