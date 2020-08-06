▲ Ford Ranger 德州騎兵版八月限定 139.8 萬起登場，運動型新增環景輔助系統

全新 Ford Ranger 運動型安全智慧科技再進化，搭載全新 360°環景影像行車輔助系統（價值 3.5 萬），舊換新優惠價144.8萬。同時，Ford 於八月限定推出 Ford Ranger Texas Edition 德州騎兵版，加碼升級搭載專屬原廠美式車斗捲簾、德州騎兵專屬車貼，以及德州騎兵紀念車牌等總價值近 10 萬元之配備，舊換新現金優惠價 139.8 萬，限量 50 輛。
Ford Ranger 運動型長達5,359 mm 與 1,867 mm 的車寬進化搭載全新360°環景影像行車輔助系統，對於行駛於市區路段遭遇盲區相對較多的使用情境，例如：於狹窄路段行車及停車時，可有效降低碰撞的風險。駕駛於盲區較多的行駛及應用情境時，可以切換到 R 檔位的方式啟動前、側及後等 4 顆鏡頭，系統會將鏡頭所截取之影像組合成環車影像鳥瞰圖。當前鏡頭畫面啟動時，視野並可隨方向盤左右同步轉動，提供視角達 170°更寬廣的視野，協助駕駛確認兩側來車與行人狀況。此 360°環景影像行車輔助系統更與 Ford Ranger 運動型的主動式路邊停車輔助系統（Active Park Assist）整合，駕駛人只需專心控制油門與剎車，系統便會自動引導停入大小合適的路邊停車格中。
Ford Ranger 運動型以較高的駕駛座位結合駕駛座八向電動調整功能，賦予更為優異的前方駕駛視野；人性化的儀錶板與中控介面設計，搭配 SYNC®3 娛樂通訊整合系統與 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕（支援 Apple CarPlay®[1]與 Android AutoTM智慧型手機連結），使得駕駛人能夠迅速掌握操作邏輯，無須分心轉移駕駛視線。
[1] Apple CarPlay®需搭載iOS 7.1 以上之iPhone機型。建議更新至最新iOS版本。Apple CarPlay®為Apple Inc.的商標。Android AutoTM與大部分搭載Android 5.0以上之裝置相容，建議至Google Play下載Android AutoTM最新版本。Apple CarPlay®需搭載iOS 7.1以上之iPhone機型。詳情請參見車主手冊。
*同級唯一係指舊換新65萬以下之房車。
智駕科技結合先進安全配備
Ford Ranger 運動型搭載 Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技，具備附行人／自行車手偵測功能的 AEB 全速域輔助煞停系統與 PCA 前向碰撞預警系統。系統在時速 3.6 km/h 以上即會運行，在感測到與前方車輛或行人有碰撞風險時發出警示，同時加大煞車輔助力道，甚至在駕駛未針對警示即時反應時，由系統自動介入煞車，協助避免碰撞或減少意外造成的傷害。
Ford Ranger 運動型亦具備 LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統，透過整合在前擋玻璃上的攝影機偵測前方車道，例如駕駛人因連絡工作事項、或為了照顧孩童而分心時，沒有開啟方向燈而不小心偏移車道，在時速 64 km/h 以上時，系統便會提供輔助拉回的力道，並震動方向盤提醒駕駛人注意路況，結合 ACC 主動式定速巡航系統。
被動安全部份，Ford Ranger 運動型標配 6 具 SRS 輔助氣囊數，包含側邊簾幕式 SRS 輔助氣囊。
Ford Ranger 運動型與生俱來的 237mm 離地高度創造 29˚進入角／22˚穿越角／26˚離去角，奠定強勢越野能力的基礎，結合電子式旋鈕加力箱的設計，能夠於彈指之間便利切換電子式後軸差速器鎖定與 4x4 分時四輪傳動系統，搭配同級最強的 800 mm 最大涉水深度，賦予 Ford Ranger 運動型強悍的跨地形適地能力，結合新世代 2.0 L直列四缸 Bi-Turbo 柴油雙渦輪引擎，擁有 213 ps／51.0 kg-m 強悍動力，並搭配 SelectShiftTM 十速手自排，使得節能表現與輸出順暢感受更為優異。
美式運動皮卡的設計貼心考量到車主可能面臨的各種工作環境與生活條件，Ford Ranger 運動型車斗擁有約 2.42 平方公尺的載物空間，並以能裝載 985 公斤物品的載重能力領先同級，足以因應裝載商用貨物、家用物品、露營用具等幾乎任何物品，且配備輕量化啟閉後尾門設計，降低約 70% 的使用力道，讓使用者在開啟和關閉後尾門時更為省力。此外，更可結合通過 Ford 最嚴苛測試的原廠拖曳模組，該裝置可與拖曳穩定輔助系統和 ALC 主動式負載控制系統完美結合，最大拖曳重量達 3.5 噸，滿足專業皮卡玩家掛載露營拖車、遊艇等載具的多元需求。
八月限定再加碼！Ford Ranger Texas Edition 德州騎兵版限量50輛
Ford 於八月限定推出 Ford Ranger Texas Edition 德州騎兵版，以全新 Ford Ranger 運動型加碼升級近 10 萬元專屬配備，包含：美式車斗捲簾，不僅滿足用車人載物隱私與安全需求，更可透過其三段式啟閉設計，彈性運用超大車斗空間。Ford Ranger Texas Edition 德州騎兵版舊換新現金優惠價 139.8 萬，僅於八月限定推出 50 輛。
更多產品詳細資訊可參考Ford官方網站www.ford.com.tw。