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Nissan Leaf for Change 決選團隊參訪裕隆日產，GT-R 試乘與 Workshop 激發靈感

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:25

▲ Nissan Leaf for Change 決選團隊參訪裕隆日產，GT-R 試乘與 Workshop 激發靈感
▲ Nissan Leaf for Change 決選團隊參訪裕隆日產，GT-R 試乘與 Workshop 激發靈感

裕隆日產汽車舉辦「2019-2020 裕隆日產汽車創新風雲賞」，本屆競賽題目「Nissan Leaf for Change」，特別號召全國學子與 Nissan 一同創新生活，用手機創作 Leaf 創意廣告，日前 10 組優秀作品已脫穎而出，比賽將進入決選階段。



為實踐競賽活動精神，裕隆日產特別於 7 月 31 日邀請 10 組入圍決選團隊前往苗栗三義總公司，參觀 Nissan 汽車生產線、瞭解車輛裝配製程，安排師生於專業試車跑道試乘 Nissan GT-R 及電動車 Leaf，本次也特別向入圍決選團隊介紹 Nissan 電動車發展源起，並邀請影音專家教授手機專業拍攝知識及實作課程，期望藉由本次活動讓決選團隊體驗 Nissan「Innovation that excites」品牌精神，幫助參賽者充分發揮創意想像、提昇決選作品層次，角逐金賞大獎 Nissan Kicks 新車一部。


Nissan 東瀛戰神 GT-R、電動車 Leaf 專業試車跑道試乘體驗

此次參訪活動中，讓師生特別期待的行程就是專業試車跑道試乘活動，裕隆日產特別安排 Nissan 兩大車款現身，包含曾締造 50 場不敗紀錄的超級跑車「東瀛戰神」GT-R 及電動車 Leaf，師生在專業試車跑道上體驗 Nissan 跑車熱血沸騰的性能與速度，感受 Nissan 用創新能源開發 Leaf 電動車的環保理念與科技。

影音專家 Workshop 拍攝實作 裕隆日產專業團隊經驗分享

為幫助入圍決選團隊激發靈感、提昇影片設計與拍攝技巧，裕隆日產特別向參訪師生介紹 Nissan 電動車的發展源起，以及新世代電動車 Leaf 的環保節能與創新科技，並規劃影音專家 Workshop，邀請專精於手機拍攝影片的知名導演，教授實務拍攝專業知識，並實際帶領操作拍攝體驗。裕隆日產行銷專業團隊也藉由參與 Workshop，與參訪師生分享汽車產品及廣告行銷等經驗心得，希望鼓勵參賽者將決選作品設計的更加創意與多層次。

參觀 Nissan 汽車專業生產線

裕隆日產帶領師生參觀 Nissan 車輛的生產製程，實際觀察專業、科技、自動化的精密組裝及品質管理流程，瞭解每輛汽車如何從一片片鋼板逐步組裝完成並通過測試，最後成為能夠在道路上行駛的車輛，更於「車之道體驗中心」近距離瞭解車輛焊接、鈑金與噴塗過程等應用知識，深入瞭解汽車的設計與構造，並感受先進科技的汽車 AR 體驗。

長期落實企業社會責任 汽車教育持續向下紮根

裕隆日產熊金鐸協理表示，Nissan 長期投入企業資源、辦理創意設計競賽活動，希望達成善盡企業社會責任的目標，激發優秀青年學子發揮「Design the future」前瞻創意，發揚創新精神，並促使汽車教育持續向下紮根。自 2005 年起已連續舉辦 10 屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動，投入近新台幣 5,500 萬元經費，迄今已累積近 2,400 組隊伍參與競賽，參賽人數達 6,200 人。同時，為鼓勵師生踴躍參賽，自 2019 年 9 月份活動起跑後，主動前進全國 24 所大專院校舉辦校園巡迴創新講座，由裕隆日產專業講師分享產品開發理念與行銷實務，與現場師生面對面交流意見與經驗，並說明本屆競賽活動內容，更於活動現場展出 Nissan 電動車 Leaf，讓現場師生近距離體驗 Nissan 創新設計理念及「Innovation that excites」品牌精神。

Nissan Leaf for Change  角逐金賞大獎 Kicks 新車一部

「2019-2020 裕隆日產汽車創新風雲賞」號召全國學子與 Nissan 一同創新生活，用手機創作 Nissan LEAF for Change 創意廣告影片，吸引超過百組隊伍報名參賽與 Nissan 一起「Live for Change」改變未來，10 組優秀參賽隊伍已正式出爐，預計將在今年 9 月於決選競演現場盡情展現各隊作品創意能量，角逐金賞大獎 Nissan Kicks 新車一部。入圍決選隊伍名單及相關活動訊息請參閱活動官網https://event.nissan.com.tw/2019designaward

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