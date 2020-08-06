▲ 來領 5 萬元！裕隆汽車歡迎學子申請「裕隆汽車青年培力獎學金」

裕隆汽車為培育汽車產業人才，鼓勵青年學子修習機械、電機、電子…等汽車產業相關學系，2020 年起特別設置【裕隆汽車青年培力獎學金】嘉惠苗栗縣學子，每名給予獎學金 5 萬元，並鼓勵獲獎者從事志工服務回饋社會。歡迎資格符合之學子踴躍申請，申請期限自即日起至 109 年 9 月 10 日止。
裕隆汽車回饋地方向來不遺餘力，長期以來設置【裕隆三義獎助學金】嘉惠三義鄉各級學校（含國小、國中、高中）學子，前後達 20 年，受惠學子不計其數。五年前裕隆汽車另外設立大專院校組獎助學金，獎助戶籍設於三義鄉、成績優異或家境清寒的大專院校及研究所學子。
2020 年起，裕隆汽車決定將獎助對象從三義鄉擴大至苗栗縣，特別設置了【裕隆汽車青年培力獎學金】，獎助苗栗縣市各高中/職應屆考取指定學校(註1)之汽車相關科系(註2)的學子，每名給予獎學金 5 萬元整。裕隆汽車為鼓勵獲獎學子能學習回饋社會，特別要求獲獎人需於獲獎後一年內從事志工服務 15 小時，並於完成後提供「志願服務時數證明」以茲憑證。
【裕隆汽車青年培力獎學金】申請辦法及表格請至裕隆汽車官網www.yulon-motor.com.tw首頁下載，裕隆汽車歡迎資格符合之高中職應屆畢業生踴躍提出申請。
(註1) 臺灣大學、成功大學、清華大學、交通大學、中央大學、中山大學、中興大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、臺北大學
(註2) 機械工程系、動力機械工程系、電機工程系、電機資訊系、電子工程系、機械與機電系、工業工程管理系