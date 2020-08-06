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來領 5 萬元！裕隆汽車歡迎學子申請「裕隆汽車青年培力獎學金」

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:26

▲ 來領 5 萬元！裕隆汽車歡迎學子申請「裕隆汽車青年培力獎學金」
▲ 來領 5 萬元！裕隆汽車歡迎學子申請「裕隆汽車青年培力獎學金」

裕隆汽車為培育汽車產業人才，鼓勵青年學子修習機械、電機、電子…等汽車產業相關學系，2020 年起特別設置【裕隆汽車青年培力獎學金】嘉惠苗栗縣學子，每名給予獎學金 5 萬元，並鼓勵獲獎者從事志工服務回饋社會。歡迎資格符合之學子踴躍申請，申請期限自即日起至 109 年 9 月 10 日止。


2016 裕隆三義獎助學金大專院校組獲獎學生及親友團與裕隆姚總經理合影。
2016 裕隆三義獎助學金大專院校組獲獎學生及親友團與裕隆姚總經理合影。

裕隆汽車回饋地方向來不遺餘力，長期以來設置【裕隆三義獎助學金】嘉惠三義鄉各級學校（含國小、國中、高中）學子，前後達 20 年，受惠學子不計其數。五年前裕隆汽車另外設立大專院校組獎助學金，獎助戶籍設於三義鄉、成績優異或家境清寒的大專院校及研究所學子。

2017 三義國小學童領取裕隆三義獎助獎學金。
2017 三義國小學童領取裕隆三義獎助獎學金。

2020 年起，裕隆汽車決定將獎助對象從三義鄉擴大至苗栗縣，特別設置了【裕隆汽車青年培力獎學金】，獎助苗栗縣市各高中/職應屆考取指定學校(註1)之汽車相關科系(註2)的學子，每名給予獎學金 5 萬元整。裕隆汽車為鼓勵獲獎學子能學習回饋社會，特別要求獲獎人需於獲獎後一年內從事志工服務 15 小時，並於完成後提供「志願服務時數證明」以茲憑證。

2019 三義國小學童領取裕隆三義獎助學金。
2019 三義國小學童領取裕隆三義獎助學金。

2019 裕隆三義獎助學金大專院校組獲獎者與親友團合照。
2019 裕隆三義獎助學金大專院校組獲獎者與親友團合照。

【裕隆汽車青年培力獎學金】申請辦法及表格請至裕隆汽車官網www.yulon-motor.com.tw首頁下載，裕隆汽車歡迎資格符合之高中職應屆畢業生踴躍提出申請。

2020 三義國小學童領取裕隆三義獎助學金。
2020 三義國小學童領取裕隆三義獎助學金。

(註1) 臺灣大學、成功大學、清華大學、交通大學、中央大學、中山大學、中興大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、臺北大學

(註2) 機械工程系、動力機械工程系、電機工程系、電機資訊系、電子工程系、機械與機電系、工業工程管理系

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