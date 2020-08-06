▲ Luxgen URX 5+1 樂活款輪椅快扣裝置獲 2020 iF 設計大獎

Luxgen 全新上市的 Luxgen URX 5+1 樂活款以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，其中搭載的「Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，可以讓輪椅乘客安全、快速、舒適的上下車，創新的高齡移動創新設計，榮獲「2020 年德國 iF 設計獎殊榮」。
今年，2020 年德國 iF 設計大獎受疫情影響取消全球性頒獎典禮，亞洲區頒獎典禮在 7/31（五）於松山文創園區舉辦，由納智捷曹中庸副總經理代表受獎，Luxgen 以台灣設計、台灣製造，為台灣車廠爭得首座 iF 設計大獎。
德國 iF 設計獎（iF Design Award）是全球公認的卓越設計標章，極具指標性的頂尖設計大獎，Luxgen 以 URX 5+1 樂活款創新設計「Luxgen Quick Lock 易扣」輪椅快扣裝置，榮獲「2020 年德國 iF 設計獎殊榮」（iF Design Award），與國際知名大廠法拉利、BMW 等並列汽車與科技（Cars & Technology）得獎名單中。關照台灣高齡化／行動不便者移動輪椅上下需求與乘坐安全，Luxgen 以高齡移動服務通用設計思維，由華創車電團隊自主研發設計的 Quick Lock 輪椅七秒快扣，搭載台灣品牌康揚輪椅，通過 ARTC 輪椅束縛系統動態測試，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式 ELE 安全帶」固定機制，迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，不僅讓女性照顧者可輕鬆協助家人上下車，亦可讓被照護者的心靈壓力減輕。此外，「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。這次獲得德國 iF 設計獎，評審點評分析：「對於輪椅使用者而言，主要的不便之處在於花費時間來適應並固定在車輛中。特別是如果乘客需要在交通中上下車，時間至關重要。由台灣 Luxgen 開發的 Quick Lock 輪椅座椅在安全性和舒適性方面都代表了現有輪椅乘客解決方案的重大改進。」（參考得獎資訊連結）。
Luxgen 開發搭載福祉功能的 Luxgen V7 Turbo Eco Hyper 與 URX 5+1 樂活款，提供體貼身障者無障礙友善載具與高齡化家庭一車多用通用設計車款，期望以普及化用車提供家庭用車，到類大眾運輸通用計程車的無障礙通用車型推廣。同時，結合裕隆集團 CSR 資源，持續倡議無障礙交通環境，串連友善環境生態系，從車輛設計、銷售車輛、駕駛車輛。這次除了Luxgen URX 5+1 樂活款創新設計「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，榮獲「2020 年德國 iF 設計獎殊榮」，Luxgen 亦投入 CSR 推動交通暖設計社會創新行動模式，裕隆集團與眾社會企業共同推動《9453 友善旅人系列無障礙交通服務創新方案》這次榮獲 2020 年 iF 設計獎的肯定（參考得獎資訊連結）。
《9453友善旅人系列無障礙交通服務創新方案》得獎頁面：
https://ifworlddesignguide.com/entry/286862-9453-friendly-traveler
「Luxgen Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置得獎頁面：
https://ifworlddesignguide.com/entry/286238-luxgen-urx-quick-lock-wheelchair-system