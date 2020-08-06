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有了 Audi Q3，美也可以實際

圖/文 = 陶羿均 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:38:29

▲ 有了 Audi Q3，美也可以實際
▲ 有了 Audi Q3，美也可以實際

上回體驗完 Audi Q3 Sportback 35 TFSI，為它下了「理性與感性並重」的註解，而此次面對 SUV 格局的 Audi Q3 35TFSI advanced，卻不認為它有因為空間而犧牲美感；其實，美也可以很實際。


Audi Q3 以三車型販售，分別為 35 TFSI（180 萬）、35 TFSI advanced（191 萬）、40 TFSI quattro S line（216 萬）。
Audi Q3 以三車型販售，分別為 35 TFSI（180 萬）、35 TFSI advanced（191 萬）、40 TFSI quattro S line（216 萬）。

豪華品牌近年為了在休旅市場爭席次，無不祭出車海戰術，除了中流砥柱的傳統休旅車系，都再提供玩味一點的「斜背」版本。從 BMW X6 開始，這似乎已經變成豪華休旅的一種定律。只不過，招式玩久了難免被玩爛， 相繼看到一些跑旅出現了失衡的設計，反而令人懷念休旅就該有休旅樣的簡單時光。舉個例子，近期 Mercedes-Benz GLB 又走回過去 SUV 的方正外貌，反倒給人清新的視覺感受。

Audi Q3 Sportback。
Audi Q3 Sportback。

2GameSome 不久前正好體驗了 Audi Q3 Sportback 這款跨界休旅，所幸它沒有掉入上頭所說的設計陷阱，美感依然存在，因此我也給它下了「理性與感性並重」的註解。美歸美，但對於部分買家來說，斜背休旅還是不實際了一些。此時，Audi Q3 靠著更大方的空間機能，告訴你美也可以實際。

Audi Q3 的 quattro blister 特徵線相較於 Q3 Sportback 又更加連貫。
Audi Q3 的 quattro blister 特徵線相較於 Q3 Sportback 又更加連貫。

其實，Q3 Sportback 設計已經非常到位。同樣的設計語彙來到 Q3 卻有些變化，細看那 quattro blister 特徵線，又更完整地連貫車側， 再加上同樣肌理飽滿的車頭設計，個人反而喜歡 Q3 外型更勝 Q3 Sportback。此外，Audi 在 Q3 上也不負「車燈魔術師」名號，全車系標配的 LED 頭尾燈組頗有畫龍點睛效果；本次試駕的 35 TFSI advanced 等級還有專屬外觀套件加分。以最膚淺（卻很重要）的外觀而言，其實 Q3 不用 Sportback 就很美。

Audi Q3 35 TFSI advanced 擁有專屬外觀套件，包含保桿及水箱護罩上的銀色元素。
Audi Q3 35 TFSI advanced 擁有專屬外觀套件，包含保桿及水箱護罩上的銀色元素。

車尾下方的銀色元素也是 advanced 套件內容。
車尾下方的銀色元素也是 advanced 套件內容。

全車系標配 LED 極光頭燈組。
全車系標配 LED 極光頭燈組。


標配 18 吋輪圈，入門款則是 17 吋。
標配 18 吋輪圈，入門款則是 17 吋。


Q3 內裝別具巧思。若是 advanced 以上版本，獨特的鋁質飾條、觸感極佳的 Alcantara 皮革相互拼接，搭配上銳利的線條勾勒，乘坐於車內確實能感到與眾不同。Q3 科技也不落人後，全車系標配 10.25 吋全數位儀表及 8.8 吋中央觸控螢幕，雖然並未標配高階的全數位虛擬駕駛座艙，但手機插上即可使用 Android Auto 與 Apple CarPlay，也算便利。除此之外，整個駕駛操控介面使用上都非常得心應手，延續福斯集團一貫的造車理念。

advanced 以上版本標配 Alcantara 車室套件及鋁質內裝套件。音響採用 10 支揚聲器的 Audi sound system 環繞音響。
advanced 以上版本標配 Alcantara 車室套件及鋁質內裝套件。音響採用 10 支揚聲器的 Audi sound system 環繞音響。

標配 10.25 吋全數位儀表板。
標配 10.25 吋全數位儀表板。

8.8 吋觸控螢幕支援 Android Auto 與 Apple CarPlay。
8.8 吋觸控螢幕支援 Android Auto 與 Apple CarPlay。

門板上的 Alcantara 及鋁質相互交織，視覺衝擊令人印象深刻。
門板上的 Alcantara 及鋁質相互交織，視覺衝擊令人印象深刻。



外觀好看與否，主觀成分居多，但空間就是 Audi Q3 客觀勝出之處。首先是兩者皆有的後座前後滑移，來到 Q3 的調整空間從 130mm 提升至 150mm，椅背也提供 7 段角度調整，機能性在同級距中頗有競爭力。行李廂雖然基本容積一樣，但受惠於垂直空間的差異，傾倒後放大了 125 公升。

標配真皮與透氣皮質座椅，附電動調整及四向電動腰靠。
標配真皮與透氣皮質座椅，附電動調整及四向電動腰靠。

後座空間可滿足一般成人需求，唯獨中央隆起犧牲不少第五名乘客的舒適。
後座空間可滿足一般成人需求，唯獨中央隆起犧牲不少第五名乘客的舒適。

標配高階後座套件，含前後滑移、椅背調整、中央扶手與置杯架。
標配高階後座套件，含前後滑移、椅背調整、中央扶手與置杯架。

後座兩側有置物空間。
後座兩側有置物空間。

提供 4/2/4 椅背分離傾倒功能，行李廂容積可變化於 530 與 1,525 公升之間。
提供 4/2/4 椅背分離傾倒功能，行李廂容積可變化於 530 與 1,525 公升之間。

本次試駕的 Q3 35TFSI advanced 版本與上回 Q3 Sportback 相同。熟悉的 48V 輕油電系統帶來輕快的加速體驗，150 匹馬力與 250 牛頓米的動力輸出日常駕馭已經非常足夠。與上回入門車型相比，advanced 版本方向盤後方多了換檔撥片，讓 S-tronic 七速自手排變速箱用起來又再得心應手一些。不論 Sportback 與否，此世代 Q3 35TFSI 底盤與操控都略輕描淡寫了些，如果轉向手感到了「運動」模式可以再厚重一點，底盤回饋再紮實一點，可能更適合其偏向年輕與運動個性的市場定位。

詳細 Audi Q3 48V 動力分析與輔助科技介紹，別錯過 Audi Q3 Sportback 深度文【理性與感性，Audi Q3 Sportback】。

受惠於 48V 輕油電複合動力系統，Q3 加速輕快。
受惠於 48V 輕油電複合動力系統，Q3 加速輕快。

L4 汽油渦輪增壓引擎及 48V 輕型複合動力系統搭配，動力輸出為 150hp/250 Nm。
L4 汽油渦輪增壓引擎及 48V 輕型複合動力系統搭配，動力輸出為 150hp/250 Nm。

提供越野、節能、舒適、自動、動力、個性化等六種駕馭模式。
提供越野、節能、舒適、自動、動力、個性化等六種駕馭模式。

方向盤手感極佳，後方有換檔撥片。
方向盤手感極佳，後方有換檔撥片。

標配 ACC 主動式定速巡航控制系統、Audi lane assist 主動式車道維持及偏離警示系統、Audi side assist 車道變換輔助系統 (盲點警示) 等。
標配 ACC 主動式定速巡航控制系統、Audi lane assist 主動式車道維持及偏離警示系統、Audi side assist 車道變換輔助系統 (盲點警示) 等。

車道維持系統未提供置中功能，由左側控制桿開啟。
車道維持系統未提供置中功能，由左側控制桿開啟。

如果 35TFSI 150 匹馬力、250 牛頓米的前驅動力不夠力，Audi Q3 又提供 Sportback 所沒有的 40TFSI 動力，除了動力提升至 190 hp/320 Nm，也改為 quattro 四輪傳動系統，甚至標配運動化懸吊；只是付出代價將來到 216 萬元。至於是否值得這多出的 25 萬？就要看下回 2GameSome 的 Audi Q3 40 TFSI quattro S line 試駕文了。




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