▲ 有了 Audi Q3，美也可以實際

上回體驗完 Audi Q3 Sportback 35 TFSI，為它下了「理性與感性並重」的註解，而此次面對 SUV 格局的 Audi Q3 35TFSI advanced，卻不認為它有因為空間而犧牲美感；其實，美也可以很實際。
豪華品牌近年為了在休旅市場爭席次，無不祭出車海戰術，除了中流砥柱的傳統休旅車系，都再提供玩味一點的「斜背」版本。從 BMW X6 開始，這似乎已經變成豪華休旅的一種定律。只不過，招式玩久了難免被玩爛， 相繼看到一些跑旅出現了失衡的設計，反而令人懷念休旅就該有休旅樣的簡單時光。舉個例子，近期 Mercedes-Benz GLB 又走回過去 SUV 的方正外貌，反倒給人清新的視覺感受。
2GameSome 不久前正好體驗了 Audi Q3 Sportback 這款跨界休旅，所幸它沒有掉入上頭所說的設計陷阱，美感依然存在，因此我也給它下了「理性與感性並重」的註解。美歸美，但對於部分買家來說，斜背休旅還是不實際了一些。此時，Audi Q3 靠著更大方的空間機能，告訴你美也可以實際。
其實，Q3 Sportback 設計已經非常到位。同樣的設計語彙來到 Q3 卻有些變化，細看那 quattro blister 特徵線，又更完整地連貫車側， 再加上同樣肌理飽滿的車頭設計，個人反而喜歡 Q3 外型更勝 Q3 Sportback。此外，Audi 在 Q3 上也不負「車燈魔術師」名號，全車系標配的 LED 頭尾燈組頗有畫龍點睛效果；本次試駕的 35 TFSI advanced 等級還有專屬外觀套件加分。以最膚淺（卻很重要）的外觀而言，其實 Q3 不用 Sportback 就很美。
Q3 內裝別具巧思。若是 advanced 以上版本，獨特的鋁質飾條、觸感極佳的 Alcantara 皮革相互拼接，搭配上銳利的線條勾勒，乘坐於車內確實能感到與眾不同。Q3 科技也不落人後，全車系標配 10.25 吋全數位儀表及 8.8 吋中央觸控螢幕，雖然並未標配高階的全數位虛擬駕駛座艙，但手機插上即可使用 Android Auto 與 Apple CarPlay，也算便利。除此之外，整個駕駛操控介面使用上都非常得心應手，延續福斯集團一貫的造車理念。
外觀好看與否，主觀成分居多，但空間就是 Audi Q3 客觀勝出之處。首先是兩者皆有的後座前後滑移，來到 Q3 的調整空間從 130mm 提升至 150mm，椅背也提供 7 段角度調整，機能性在同級距中頗有競爭力。行李廂雖然基本容積一樣，但受惠於垂直空間的差異，傾倒後放大了 125 公升。
本次試駕的 Q3 35TFSI advanced 版本與上回 Q3 Sportback 相同。熟悉的 48V 輕油電系統帶來輕快的加速體驗，150 匹馬力與 250 牛頓米的動力輸出日常駕馭已經非常足夠。與上回入門車型相比，advanced 版本方向盤後方多了換檔撥片，讓 S-tronic 七速自手排變速箱用起來又再得心應手一些。不論 Sportback 與否，此世代 Q3 35TFSI 底盤與操控都略輕描淡寫了些，如果轉向手感到了「運動」模式可以再厚重一點，底盤回饋再紮實一點，可能更適合其偏向年輕與運動個性的市場定位。
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如果 35TFSI 150 匹馬力、250 牛頓米的前驅動力不夠力，Audi Q3 又提供 Sportback 所沒有的 40TFSI 動力，除了動力提升至 190 hp/320 Nm，也改為 quattro 四輪傳動系統，甚至標配運動化懸吊；只是付出代價將來到 216 萬元。至於是否值得這多出的 25 萬？就要看下回 2GameSome 的 Audi Q3 40 TFSI quattro S line 試駕文了。